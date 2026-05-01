中華郵政解決「支局經理荒」　破慣例放寬專二職補缺

▲中華郵政將放寬支局經理門檻，擴大基層主管人才庫。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政近期傳出「支局經理找嘸人」怪象，部分具資格的營運職等員工寧可放棄經理職也要降調，不願承擔業績和管理壓力。為解決「經理荒」，中華郵政拍板放寬門檻，專二職符合一定條件也可擔任支局經理，該案待董事會通過後將可擴大基層主管人才庫。

中華郵政公司化後招募的「營運職」，以培育高階主管為目標，達一定年資後月薪上看6萬到7萬多元，近來中華郵政出現「營運職降調」現象，許多資深營運職人員寧願當小小的經辦或襄理，也不願意再升任支局經理，甚至有支局經理剛派任旋即申請降調，雖支局經理享較高薪資待遇，但需背負沉重業務與績效壓力，加上即便未接經理職仍可領高薪，部分支局出現「降調潮」及「經理荒」窘境。

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為解決基層主管找嘸人困境，中華郵政打破營運職才能接任支局經理制度，將放寬專業職二資深內勤員工符合一定條件也可升任支局經理，擴大基層主管人才庫。

中華郵政公司人資處說明，針對專業職二內勤人員得派任丁級支局經理職務一案，業經董事會同意通過，將俟完成相關議事錄備查程序後公告施行。該案適用對象為已擔任襄理或專員等職務之專業職二內勤人員。

中華郵政指出，相關人員經以兼代方式歷練丁級支局經理職務至少1年且考核優良者，得正式派任。現階段約50人符合相關資格條件，預期將有效提升中華郵政基層主管人力調度之彈性與韌性。