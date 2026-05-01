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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不合意就開除？　黃健豪批季麟連失當：傷害同志情誼

▲▼立法院新會期，立委黃健豪簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委黃健豪。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國民黨副主席季麟連拋出開除立法院長韓國瑜黨籍相關言論，引發國民黨內持續討論。立委黃健豪昨日接受媒體專訪時表示，季麟連此次發言已失高度，傷害同志情誼，擔心是不是未來只要不符合黨內意見，就會遭到開除黨籍。

針對季麟連發言風波，黃健豪接受「飛碟晚餐」專訪，表示他不知道季麟連到底背後有沒有影武者，但作為副主席講這話，一定有政治後座力，他非常訝異，也質疑「叛黨」的定義究竟由誰認定？他呼籲，季麟連應出面說明並道歉，不能在大街罵人，事後卻不說明，這也不是軍人應有的作風。

黃健豪指出，季麟連此次發言已失高度，傷害同志情誼，身為副主席，不應以情緒性方式發言，更不能以「個人意見」切割責任。他強調，相關言論是在中常會媒體前公開發表，不能用個人發言帶過，自己更擔心，是不是未來只要不符合黨內意見，就會遭到開除黨籍。

此外，針對國民黨軍購版本，黃健豪提到，目前黨團仍在討論階段，若動輒以此施壓立委，那國民黨的立委就淪為「黨意立委」，而民主本就應容許不同意見存在，也相信鄭主席所強調的「黨團自主」。但不論最後版本如何，國民黨一定會堅守監督執政黨的立場。就個人而言，較傾向支持約八千億元的軍購版本。


 

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