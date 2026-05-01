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不想撤兵伊朗？美防長拋停火計時論　參議院質疑法源

▲▼美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗的軍事衝突眼看就要在5月1日屆滿60天大關，根據美國法律規定，若國會未正式宣戰或授權用兵，總統川普必須在期限截止前撤回美軍。然而，川普政府如今拋出「法律新解」，主張美伊雙方目前的停火狀態已讓倒數時鐘「停止計時」，此舉隨即引發民主黨強烈反彈，連共和黨內部也出現質疑聲音。

60天大限將至　美軍「依法」應撤離伊朗

根據《華爾街日報》報導，美國在1973年制訂的《戰爭權力法》（War Powers Resolution）明確規定，總統在採取軍事行動後48小時內必須通知國會，且除非取得國會授權或宣布進入戰爭狀態，否則必須在60天內撤離部隊。

若以書面證明為了確保部隊安全撤離而需額外時間，期限可再延長30天。針對此次美伊戰爭，外界預期法律上的「最後期限」就在本週末。

防長新解：停火狀態讓「時鐘暫停」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4月30日出席參議院軍事委員會聽證會時，針對此僵局提出了一套行政部門的邏輯。他主張，美伊雙方已於4月8日達成停火，這代表倒數計時已經喊卡，川普政府現階段不需要國會的額外批准。

海格塞斯在回答民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）提問時表示，「我們現在正處於停火狀態，根據我們的理解，這代表60天的限期在停火期間會暫停或停止計時。」儘管目前美國海軍仍持續對伊朗執行物資封鎖（依國際法視為戰爭行為），但海格塞斯強調，政府會將最終判定交由白宮與法律顧問決定。

民主黨怒批違憲、共和黨也搖頭：先例在哪？

海格塞斯的「停火計時暫停論」隨即在國會山莊引發熱議。凱恩直接反擊：「我不認為法條支持這種說法。」他強調，60天期限屆滿將為政府帶來嚴峻的法律問題，更直言國會對此存有「嚴重的憲法疑慮」。

不只是民主黨，部分共和黨參議員也對這套說法感到困惑。參議員楊恩（Todd Young）質疑，「因為停火就停止？是哪一個停火？如果還在開火，停火還算數嗎？」他表示目前看不出任何法律先例能支持防長的說法，並預期行政部門在聽證會後，必須向國會提出更正式的法律論證。

目前部分共和黨議員已開始私下討論，是否應比照波斯灣戰爭或伊拉克戰爭的模式，起草一份「武力授權法案」（AUMF），讓美軍在伊朗的行動獲得合法的法源依據，以化解迫在眉睫的法律危機。

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