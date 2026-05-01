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社會 社會焦點 保障人權

和人夫上摩鐵2次　小三不滿「只告我沒告他」仍要賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

女教練小美（化名）被指控與人夫阿強（化名）交往5年，還相約上摩鐵發生性行為，因而被正宮提告求償200萬元。雖然小美認為正宮只針對她提告，有權利濫用之嫌，但台中地院法官沒有採信，日前仍判她應賠償40萬元較為適當。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小美被指控與人夫阿強交往，但她不滿正宮只針對她提告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍在2025年10月、11月間相約前往摩鐵，並發生性行為，共計2次，她氣憤質問，小美坦承已經交往5年，這顯然已經嚴重侵害到她的配偶權，於是決定對小美提告求償200萬元。

小美除了主張配偶權非民法第184條第1項前段所指的權利，還認為配偶與他人合意發生性行為，屬於個人自主決定權，而且正宮僅針對她提告，顯然對婚姻秩序並不關切，提告求償有權利濫用之嫌。

但台中地院法官認為，正宮的主張有摩鐵照片、雙方對話錄音為證，小美也承認知道阿強已婚，可見她和阿強的行為已經逾越一般男女正當社交行為，屬於不當交往。

至於小美列舉的司法解釋等意見，法官表示，上開解釋所為違憲審查，僅在判斷國家以刑罰制裁手段處罰通姦、相姦行為的合憲性，與民事侵權行為法之規範方式及權益保護範圍無關，正宮依法請求賠償，也是權利的正當行駛，難認有權利濫用的情況。

最終，法官沒有採信小美的說詞，並判她應賠償正宮40萬元較為適當。全案仍可上訴。

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