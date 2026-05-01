公視審委集體請辭　文化部搬《財團法人法》解套

▲李遠（左）與胡元輝（右）昔日同框立院，如今董事任期已滿、法源未明，公視爭議持續升溫。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

公視第八屆董監事遲未產生，卡關僵局延燒至今，文化部長李遠與審查委員圍繞「政黨協商」隔空交火，8名審委更集體請辭，讓人事爭議持續升溫。外界目光多聚焦政治攻防，但更根本的問題卻逐漸浮現：今年1月《公共電視法》完成修法，刪除董事延任機制，且第七屆董事任期早已屆滿，在新任董事難產之下，公視正陷入「機構仍在運作、法源依據卻不明確」的制度灰區，因此文化部利用《財團法人法》鑽縫隙，讓公視得以繼續運作。

今年1月16日立法院三讀修正《公共電視法》，正式刪除第16條「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止。」且新法回溯至2025年5月20日施行。換言之，自任期屆滿當日起，舊任董事即已失去延任依據，依法應屬任期終止狀態。

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第七屆公視董事會已於2025年5月任期屆滿，至今新任名單仍未產生。截至今（2026）年4月，公視官網仍顯示由胡元輝擔任董事長，其於2022年5月20日上任，早就超過了3年任期。

知情人士直言，從法律面來看現在的公視董事會本應「懸缺」，但現實上公視每天都在運作，陷入「於情」該維運、「於理」沒法源的矛盾僵局。他回顧，公視董事延任爭議是老問題，監察院多次糾正也沒在怕，像第4屆董事任期延任了2年半（968天）才交棒第5屆董事，這次第7屆已延宕快千日，對公視決策運作造成嚴重影響。

該人士分析，這次修法原意在終結「萬年董事」現象，避免人事長期僵局，但在未設過渡機制的情況下，當提名與審查卡關，制度反而出現斷裂：沒有延任、沒有新任、也沒有接管安排，讓公視落入法律與現實之間的灰色地帶：「機構仍在運作，法源卻難以自圓其說」。

▲民眾黨立委劉書彬指出，修法後董事理論上已卸任，公視董事會現況法源仍待釐清。

對此，民眾黨立委劉書彬坦言，舊法原本允許董事延任，但修法後相關條款已遭刪除，「現在理論上應該不能再繼續運作，等同已經卸任」，然而實際上仍顯示在任，相關法律依據有待進一步釐清。

於此同時，第八屆董事人事仍圍繞「政黨協商」爭議陷入僵局。依《公視法》規定，監察人審查委員會由立法院依政黨比例推舉，再由審查委員以三分之二高門檻同意董事名單。本月初，第七屆8名審查委員集體請辭，並發聲明指控文化部長李遠提名過程「行政傲慢、羞辱專業」，未遵循《公視法》強調多元共識的立法精神，也背離歷屆由朝野事前協商名單的慣例，批評在個人主導下，已讓公共媒體治理制度陷入崩盤，最終選擇請辭以示抗議。

請辭審委馬詠睿向CTWANT表示，該制度設計本意在於確保多元意見、避免單一政黨或個人主導，因此早在去（2025）年首次審查會議時，審委們便已向李遠反映，「既然門檻這麼高，就應該廣納多元意見，否則名單本來就很難通過；如果沒有共識，只會讓審查委員陷入兩難。」

「因為你繼續留下來，就等於被迫表態；不同意就會被攻擊，同意又違背原則！」馬詠睿無奈指出，文化部後續提名仍偏向單一決策模式，「相關人選當然都很優秀，但優秀不代表是經過多方討論、形成共識的名單」，直指問題關鍵在於提名過程欠缺協商與整合，也正是審查委員最終選擇請辭的主因。

李遠則持不同看法，強調現行制度已分工明確：由行政院提名，再由立法院依政黨比例推舉的審查委員進行投票，該機制本身已代表社會多元與公正性；若再要求提名前進行政黨協商，「等於回到政治分配」，反而違背公共媒體應去政治化的原則。雙方對「政黨協商」角色各執一詞，僵局短期難解。

▲立法院於2026年1月修法刪除董事延任條款，並回溯適用至2025年5月。

文化部針對公視營運問題回應，依《公視法》第2條規定，公視由財團法人公共電視文化事業基金會經營，其成立、組織與運作除這部法規另有規定外，文化部認為其餘仍適用《財團法人法》等法規，因此在董事未及改選情況下，會依《財團法人法》規定，由現任董事續行職務，以維持法人運作。

公視董事「延任條款」只是2023年至2025年「期間限定」的《公視法》第16條條文。文化部續指，再早之前2011年公視也曾歷經長達968天未完成董監事選任，當時就改依《財團法人法》由現任董事繼續延任，現在也是比照辦理。

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