惡夫家暴性侵還頻偷吃　人妻付536萬「離婚求生」

▲一名人妻長期遭丈夫家暴、性侵，不堪虐待要求離婚。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名人妻小君（均化名）與丈夫阿國攜手走過37年的婚姻，不堪阿國長期言語羞辱、動粗，甚至曾瘋狂到想引爆瓦斯玉石俱焚，讓她心寒透頂決定訴請離婚。阿國雖試圖索討分產，但法院看清這段婚姻已無藥可救，裁定離婚，並對分產比例做出裁示。

惡夫家暴行徑

判決顯示，阿國除了多次出軌，更常對小君暴力相向、言語辱罵，還會反鎖房門強行求歡，吵架時也會潑熱湯、掐脖子，恐嚇引爆瓦斯桶一起死，甚至還辱罵她「死魚」等難聽字眼。孩子們也出面證實父親脾氣火爆，全家人多年來都活在恐懼與不安的陰影之下，相關驗傷報告、監視器畫面、錄音檔均成鐵證。

多次外遇被判刑

法官審理時查出阿國不僅對家庭不忠，還曾因婚外情被判刑，對婚姻毫無責任感。然而談到錢，阿國卻獅子大開口索要千萬元，這讓苦了大半輩子的小君無法接受。她細數自己從保母、保險業務做到經商，一肩扛起全家經濟，而阿國不僅沒穩定收入，還欠債累累。

渣夫離婚分財產

最終法官清算小君名下有2700多萬元資產，反觀阿國只有23萬元，按理應該平分財產，但審酌阿國有「不堪同居之虐待」重大過失且對家庭幾乎沒貢獻，若平分財產對辛苦的小君太不公平。最終依照法條裁定兩人離婚，將分配比例降至1/5，判小君需給付阿國約536萬餘元，並從離婚確定隔天起算5%利息。而阿國宣稱被挪用的740萬元，則被法院視為贈與而遭駁回。

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