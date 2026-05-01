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旭山動物園「熱血飼育員」殺妻焚屍　8年前受訪畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道旭川市知名的「旭山動物園」驚傳駭人殺妻焚屍案！現年33歲的員工鈴木達也，涉嫌在園內焚化爐焚燒妻子遺體，於4月30日遭到警方逮捕。隨著案件曝光，嫌犯在2018年接受媒體採訪、暢談「夢想成真」成為飼育員的熱血畫面也隨之曝光。

深夜運屍焚化爐　曾恐嚇「要把妳燒個精光」

綜合日媒報導，鈴木涉嫌在3月31日左右，利用深夜、動物園非營業時間，將33歲妻子鈴木由衣的遺體運往園內，並在焚化爐中花費數小時焚燒損毀。警方在接獲報案後，隨即在園內的動物醫院焚化爐中發現部分人體殘骸，經比對後確認身分。

辦案人員透露，鈴木在逮捕前的任意偵訊中，已坦承殺害妻子並焚屍，更曾對妻子發出驚悚恐嚇，直言「要把妳燒得精光，一點都不留」。據悉，由衣生前曾向親戚求助，表示「丈夫在威脅我，我很害怕」，未料仍發生憾事。

▲▼日本北海道旭川市旭山動物園，男性員工將妻子遺體棄置焚化爐後焚毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲旭山動物園原定4月29日是夏季開園日，不過因為此案延至5月1日。（圖／達志影像／美聯社）

2018年受訪畫面曝　曾稱「夢想成真」熱愛動物

事件發生後，日媒翻出鈴木8年前接受採訪的影像。當時他作為旭山動物園的新人飼育員，正對著斑海豹進行餵食與表演。他在鏡頭前顯得有些羞澀，表示自己其實很怕體型巨大的海豹，但仍露出笑容說，「今年終於夢想成真，轉調成了飼育員，雖然一直被海豹撞到，但還是很開心。」

友人眼中，鈴木是一名極度「工作狂」的專業飼育員，生活中有95%都在談論動物，甚至在動物過世時會表現得極度沮喪，並堅持「不能以『沒辦法』來敷衍動物的死亡」。誰也沒想到，這名在鏡頭前展現溫柔愛心、熱愛生命的飼育員，竟會對親密枕邊人痛下殺手。

鄰居眼中的模範夫妻　他卻對友冷回：回家只是睡覺

鈴木在外界形象良好，鄰居回憶，夫妻倆平時常一起散步，甚至會在自家院子辦烤肉派對邀請朋友，給人「感情和睦」的印象。當妻子失蹤後，鄰居關心詢問「太太去哪了？」鈴木還淡定謊稱「她去東京玩了」。

然而，鈴木在私下聚會中卻偶爾流露出另一面。友人透露，鈴木平時沉默寡言，但兩年前某次酒席上，當有人開玩笑問「你是不是也怕太早回家被老婆罵？」時，他竟突然暴怒反駁。

也有其他友人指出，鈴木曾語氣冰冷地形容夫妻關係，「回家之後就只是睡覺而已，沒什麼好說的。」

目前旭川警方已成立140人的專案小組，針對鈴木涉嫌謀殺的動機與細節展開深度調查。受此案件影響，旭山動物園也宣布將夏季營運時間延後兩天，改至5月1日正式開園。

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