國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

前中廣董事長趙少康質疑國民黨從無「黨版」法案，以及不滿軍購案加N設計，國民黨30日深夜發聲明回擊。黨中央指出，過去包含財劃法與國會改革法案均有實質黨版存在，此次軍購條例第八條更有明確制度設計，並非憑空想像，痛批趙少康「以前什麽時候有黨版過」的說法武斷且刻意混淆實務。

國民黨指出，從制度面來看，雖然法律規定提案主體為立委或黨團，但政黨透過智庫與政策會完成設計後提出，正是責任政治的展現。包含本屆高度關注的「財政收支劃分法修正案」與「國會改革修法」，均是由「公司名」智庫參與草擬後，交由黨團整合提出。

▲趙少康。（圖／記者徐文彬攝）

實務運作常態化展現政黨責任

國民黨聲明強調，這種「智庫研擬、黨團通過」的流程已是常態，不僅具備制度化，更能確保政策的一致性。趙少康以提案形式否定政黨主導的實質角色，是典型的以偏概全，完全忽視政黨在立法過程中應負擔的決策透明義務與政策責任。

針對引發爭議的3800億元加N版本，黨中央澄清該案早於2026年3月5日經黨團大會決議通過，具備政治拘束力。所謂的加N制度設計，具體條文就在條例第八條，規範若有其他對美採購必要，主管機關得提出第二階段條例，但須符合台海作戰需求。

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）

分階段審查確保國會監督權責

此設計旨在建立「分階段、可審查、受監督」的模式，並搭配附帶決議，確保未來若有新階段條例送入立法院，將立即交付委員會審查。國民黨認為，此舉能有效減少執政黨浮編預算的機會，讓每一分軍購預算都能攤在陽光下接受專業檢驗。

國民黨最後重申，「以前什麼時候有黨版過」的說法違背立法實務。政黨在重大法案中提出版本是為了對選民負責，而非如外界所指控的黑箱作業。呼籲黨內應正視政黨政治的運作邏輯，齊心透過制度化設計來守護國家的防衛需求與財政紀律。