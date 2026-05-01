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台灣人均GDP超越西班牙　西媒嘆：晶片勝過酒吧經濟

▲▼西班牙馬德里。（圖／路透）

▲西班牙2025年的人均GDP估計為3萬8290美元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新數據顯示，台灣的人均國內生產毛額（GDP）已在2025年底正式超越西班牙，且這項差距預計在未來幾年將持續擴大。西班牙媒體對此分析指出，這場「晶片經濟」與「酒吧經濟」的對決勝負已定，西班牙已比台灣還要「窮」，而兩國經濟發展的分歧點，就在於生產力模式的根本差異。

人均GDP遭超車　西媒：晶片經濟完勝酒吧與觀光

根據《經濟學人報》（elEconomista.es）報導，《世界經濟展望》（WEO）報告指出，受惠於全球對半導體的強勁需求，台灣2025年的人均GDP估計達3萬9488美元，超越了西班牙的3萬8290美元。

儘管西班牙經濟總量有所增長，但人均所得的表現卻不敵台灣。報導直言，在創造經濟繁榮方面，晶片顯然比酒吧和觀光業更有前景，因為半導體能產生更高的附加價值與高品質就業。

凱投宏觀（Capital Economics）分析，台灣經濟受惠於AI出口推動而強勁增長。儘管民間消費曾表現平平，但隨著薪資穩健增長與政府直接補助，消費支出正在提升。專家預測，只要與伊朗的戰爭能儘早結束，台灣今年的經濟表現將比多數人預期更為強勁。

揭密「台灣奇蹟」　密集型成長核心：台積電

報導深入分析，台灣成功的關鍵在於「密集型成長」，即不靠增加勞動力或工時，而是透過生產更高價值的產品。這項戰略始於1970年代，當時蔣經國政府不顧「資本過於密集」的反對意見，毅然投入半導體產業。

1987年台積電（TSMC）成立更是重要轉捩點。創辦人張忠謀專注於「晶圓代工」的獨特模式，讓台積電成為全球科技心臟。目前台積電貢獻台灣8%的GDP與12%的出口，更負責全球90%以上最先進晶片的生產。

數據顯示，台灣2025年第四季GDP年增率達12.7%，創下1987年以來最佳紀錄，這全靠AI與先進半導體需求的拉動。

台積電18廠,台積電晶圓第18廠,台積電南科18廠▲▼台積電晶圓第18廠位在台南南部科學園區。（圖／路透）

▲台南南部科學園區內的台積電晶圓第18廠。（圖／路透）

西班牙經濟瓶頸：過度依賴觀光與低附加價值產業

相較之下，西班牙的增長模式被歸類為「擴張型成長」，主要依靠觀光、營造業、低附加價值服務業及增加勞動力投入，而非提升生產效率。雖然觀光業屢創新高，但缺乏科技精密化所帶來的持久競爭力，導致西班牙的成長被批評為「缺乏實質內容」，難以顯著提升國民生活水準。

從出口結構來看，兩國差異更為顯著，西班牙出口汽車、食品與旅遊；台灣則出口全球數位文明運作的基礎設施。在哈佛大學的「經濟複雜性指數」中，台灣遠超西班牙，這種複雜性確保了台灣薪資能持續上漲，因為企業能賺取他人無法仿造的高額利潤。

繁榮背後的陰影：高房價、長工時與地緣政治

儘管台灣經濟數據亮眼，但報導也提到背後的隱憂。台灣實質薪資受通膨侵蝕，且面臨房價飆升與工時極長的問題。更嚴峻的是地緣政治壓力，中國持續對台主張主權，且台灣有30%的出口目的地為中國大陸。

中研院研究員吳介民也指出，關鍵技術的存在雖形成「矽盾」，但也可能讓北京更想染指。

系統性低生產力　西班牙面臨人才流失與競爭差距

西班牙目前的致命傷在於系統性的低生產力與研發支出不足。大學畢業生往往從事與學歷不符的工作，或被迫流向科技更先進的國家。這種低生產力與低薪的惡性循環，使得西班牙在面對外部衝擊時（如2008年金融危機）顯得極為脆弱。

報導最後指出，雖然台灣人均所得超越西班牙並不會直接讓西班牙人變窮，但這是一個明確訊號。當西班牙仍將大眾觀光視為主要動力時，與台灣、荷蘭、韓國等選擇「密集型路徑」的經濟體之間的差距，只會隨著時間逐年擴大。

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