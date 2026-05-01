築間老闆「7年前批蔡英文」被挖出！　澄清文繼續被炎上

▲築間董事長林楷傑（右2）。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

連鎖火鍋品牌「築間」公司董事長林楷傑近期被貼上「小草」政治標籤，林楷傑對此特地發文澄清。不過也有網友挖出他過去發文，曾經公開批評時任總統蔡英文。

林楷傑強調熱愛土地無政治色彩

林楷傑在貼文中感性表示，大家都是熱愛這片土地的台灣人，每個人表達愛的方式不同，合理民主言論自由是台灣的驕傲。他更自揭患有社恐，極少出席公開場合，針對政治獻金則表示不分政黨，只要候選人能清楚說明服務理念，他都會給予支持。

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▲築間公司董事長老闆林楷傑發文。（圖／翻攝臉書／林楷傑）

他同時喊話希望不實留言能停止，強調網路上的詆毀已嚴重影響家人與孩子的生活，這讓他感到相當遺憾。林楷傑重申自己堅持不移民就是因為熱愛台灣人情味，希望外界別再針對不存在的政治標籤做文章，讓商業回歸商業，別再持續無謂的攻擊。

昔日批蔡英文舊文遭網搜出

然而粉專「柯粉的超譯天地」隨即展開反擊，翻出林楷傑約7年前的臉書發文。當時他公開痛批時任總統蔡英文，指稱沒看過這麼想把國家推向戰爭的領導人，並質疑政府總是在操作意識形態，甚至酸太陽花學運成員多是服替代役，缺乏實戰骨氣。

該粉專嘲諷林楷傑在賺錢時政治立場非常敢表態，如今卻改口說沒有特定支持。這段跨越時空的貼文引發網友酸言不斷，認為當初對政治發言充滿底氣，現在卻急著洗刷標籤。即便老闆極力澄清，但舊帳被翻出後，品牌政治風波短時間內恐難平息。