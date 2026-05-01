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最高領袖嗆「美軍輸得很難看」　伊朗總統警告：海上封鎖視同動武

記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）4月30日發表書面聲明，直指美國在與伊朗的對抗中蒙受了「顏面盡失的挫敗」，輸得相當難看。與此同時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也發出嚴正警告，批評美方對伊朗港口實施的海上封鎖，本質上就是軍事行動的延伸。

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

穆吉塔巴：美國蒙受「顏面盡失的挫敗」

《伊朗國家電視台》代為宣讀了穆吉塔巴的書面聲明。他在聲明中強調，在全球勢力於該區域進行史上最大規模的軍事部署與侵略兩個月後，美國的計畫顯然已經失敗，「今天，波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽正揭開新篇章。」

穆吉塔巴表示，德黑蘭當局將致力於確保波斯灣區域的安全，並消除敵對勢力對該水道的濫用。他更進一步宣稱，荷莫茲海峽的新管理層將為所有波斯灣國家帶來安定與經濟利益，未來的波斯灣將是「一片光明」且不再受美國影響。

對於外國勢力的介入，穆吉塔巴的言詞相當強硬，他在聲明中直言，「那些遠在數千公里外，卻貪婪地在此處犯下暴行的外國人，除了沉入這片水域底部，別無其他容身之處。」強調伊朗與波斯灣及阿曼海沿岸鄰國擁有「共同命運」。

總統警告：海上封鎖是「軍事行動延伸」

除了最高領袖的強硬表態，伊朗總統裴澤斯基安也在社群平台X上發聲。他指出，儘管目前美伊雙方處於停火狀態，但美國針對伊朗港口實施的海上封鎖，實際上就是華盛頓「軍事行動的延伸」。

裴澤斯基安表示，世界已經見證了伊朗的寬容與和解，但對於美方打著海軍封鎖旗號、實則對獨立國家施壓的作為，伊朗方面「無法容忍這種壓迫性作法一直持續」。他強調，伊朗正為其抵抗與獨立付出代價，而美方的作為無疑是在挑釁。

隨著伊朗領導層接連釋出強硬訊號，中東區域的航道控制權與美伊之間的緊張關係，顯然已進入了新的對峙階段。

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