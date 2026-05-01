查爾斯結束訪美　川普狂讚：最偉大的國王

▲查爾斯三世與卡蜜拉王后前往美國進行國是訪問。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英王查爾斯三世的訪美之旅即將進入尾聲。美國總統川普30日在白宮歡送儀式上，毫不吝嗇地大讚查爾斯是「我心中最偉大的國王」，甚至直言美國需要更多像他這樣的人。儘管此行旨在慶祝美國建國250週年，但在跨大西洋關係因伊朗戰爭陷入緊張之際，這場訪問更像是為了挽救兩國的「特殊關係」。

川普狂讚查爾斯：他是「最偉大的國王」

根據《法新社》報導，查爾斯三世（Charles III）與卡蜜拉王后（Queen Camilla）結束了為期4天的外交馬拉松。當兩人在白宮南門廊參加簡短的道別儀式時，川普（Donald Trump）對著媒體公開表示，「他是一位偉大的國王——在我看來，他是最偉大的國王。」

▲川普大讚查爾斯是最偉大的國王。（圖／路透）



雙方在一陣握手寒暄後，英王夫婦乘車準備離去，川普又意猶未盡地向記者補充道，「很棒的人，我們的國家需要更多像這樣的人。」雖然川普並未指明「這種人」具體是指誰，但現年79歲的他過去曾多次開玩笑說想當國王，批評者也常指責他試圖縮減總統權力限制，行徑與君主無異。

獨立250週年 川普卻對「皇室」顯露著迷

特別引人注目的是，美國目前正忙於籌備建國250週年慶祝活動，紀念當年脫離大英帝國而獨立。在這樣的背景下，川普對君主制的強烈著迷與讚美，顯得有些格格不入，甚至引發外界議論。

事實上，英王此次訪美名義上是為了在週年慶之際鞏固英美同盟，但更深層的目的在於修補兩國趨於緊張的關係。川普先前曾對英國首相施凱爾（Keir Starmer）表達強烈不滿，主因是施凱爾反對美國與以色列對伊朗發動戰爭。

悼念陣亡將士 下一站啟程百慕達

結束白宮的行程後，查爾斯與卡蜜拉隨後轉往華府近郊的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），向美國陣亡將士致意，並在國家公園會晤美國原住民代表。

在結束所有華府行程後，英王夫婦將啟程前往位於大西洋的英國海外領地百慕達（Bermuda），正式為這場受到國際矚目的訪問行程畫下句點。