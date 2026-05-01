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男網友稱女警「自催油門」才倒地：也有肇責　網友炎上肉搜

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供） 

記者葉國吏／綜合報導　

女警鄭詠心日前不幸遭戴姓女大生從後方追撞，導致其失去平衡倒下後，慘遭後方遊覽車輾斃殉職。由於肇事者至今仍未向家屬致歉，引發社會公憤。近日有一名男網友在Threads發文護航，指稱女警被撞後是因「自行催油門」才倒地，遭到大批網友炎上。

▲▼有網友發文指稱車禍過世的女警也要負責。（圖／翻攝Threads）

▲有網友發文指稱車禍過世的女警也要負責。（圖／翻攝Threads，下同）

網友質疑事故反應能力
該位網友宣稱事發時路過現場，質疑身高超過160公分且具備舞蹈背景的鄭詠心，被撞擊時應有足夠時間反應。他更透過所謂的力學分析，斷言受害者是因緊張才誤催油門往左側偏移，認為死者也有肇責。這番檢討受害者的說法讓眾人看傻眼，紛紛怒斥其邏輯死亡且欠缺良心。

許多網友引用已曝光的監視器畫面反擊，直指衝擊發生在瞬間，女警被撞雙手早已張開，根本毫無防備機會。更有民眾怒酸，若依照陳男的「運動神經理論」，乾脆讓他自己出來被撞看看，測試是否真能做出反應。

▲▼有網友發文指稱車禍過世的女警也要負責。（圖／翻攝Threads）

起底護航者過往社群足跡
而這番言論也讓男網有身分被起底，發現男網友有特定政治傾向，並曾配戴具代表性標語的安全帽合影，因而被貼上標籤嘲諷。網友批評其護航行徑是為了「自己人」洗地，甚至將單純的車禍悲劇與政治立場掛鉤。目男網友的過往發言已被截圖備份，成為爭議中心。

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