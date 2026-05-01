築間老闆「撞名」被說是小草　曬明細喊：這林楷傑不是我

記者黃翊婷／綜合報導

連鎖品牌築間幸福鍋物近日陷入網路爭議，老闆林楷傑被網友認為是「小草」。對此，林楷傑親自回應，直到昨日（4月30日）才明白自己為何會被說是小草，「但這林楷傑不是我這林楷傑啊。」只是撞名了，他從未參與任何政治活動，一心只想做好最熱衷的餐飲工作。

▲林楷傑近日陷入爭議。（圖／ETtoday資料照）

關於網路上的「小草」控訴，林楷傑4月29日先是透過築間的官方Threads帳號發文，表示自己的個性有點社恐，很少出席任何公開場所活動，除非逼不得已，也從來沒有特定支持過哪個政黨，從小到大從未參與過任何一次政黨活動，但如果是扶貧送暖，只要找他，都是不分政黨支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林楷傑直言，此事已經影響到他的家人，希望這樣不存在也不真實的政治留言，別再持續下去了，「大家都在這塊土地一起生活，沒有實據的在網路上莫名的詆毀任何人，是沒必要的」。

直至今天 我終於明白 我為什麼被說是草了 但這林楷傑 不是 我這林楷傑啊 我的都是針對基隆地方服務居多 且藍綠不分 公開資訊 上面身分證及匯款方式都清清楚楚的。 有時候 大家都愛台灣這片土地 只是每個人 用不同的方式詮釋 這是民主的一環... 由林楷傑發佈於 2026年4月30日 星期四

然而，相關討論的熱潮仍未完全消退，林楷傑4月30日在個人臉書發文感嘆，並貼出捐款資訊截圖，「我終於明白，我為什麼被說是草了，但這林楷傑不是我這林楷傑啊。」他都是針對基隆地方服務居多，而且不分藍綠，這些公開資訊的身分資料及匯款方式都很清楚。

林楷傑再次強調，他相信大家都很愛台灣這片土地，只是詮釋方式不同，他從未參與政治活動，未來也永遠不會參與任何政治活動，只想一心做好自己最熱衷的餐飲工作，「盼有心人本著台灣最美麗的風景是人情味，做好人、存善心、有善意！」