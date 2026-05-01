前AV女優大玩《黑金哏》吐29年經典台詞　網友讚嘆

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浜崎真緒大玩《黑金哏》吐29年經典台詞　網友讚嘆

▲▼日本前AV女優浜崎真緒（Mao Hamasaki）。（圖／翻攝IG／maohamasaki_official）

▲日本前AV女優浜崎真緒（Mao Hamasaki）。（圖／翻攝IG／maohamasaki_official，下同） 

記者葉國吏／綜合報導　

日本前AV女優浜崎真緒（Mao Hamasaki）竟然懂台灣網路流傳29年的《黑金哏》，引來眾人朝聖討論，甚至對於她的華語能力感到讚嘆。

▲▼日本前AV女優浜崎真緒（Mao Hamasaki）。（圖／翻攝IG／maohamasaki_official）

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浜崎真緒日前在Threads上發文寫著「原來。開馬自達真的是會塞車」，並附上自己正在駕駛的方向盤。這句話立刻讓許多台灣網友坐不住，因為這句話可是真真正正的台灣網路哏，而且還是從一位日本人口中說出。

▲▼日本前AV女優浜崎真緒（Mao Hamasaki）。（圖／翻攝IG／maohamasaki_official）

精通經典網路哏網友讚嘆
這哏源自於1997年在台灣取景拍攝的經典電影黑金。劇中由梁家輝飾演的角色，在準備進行談判的泡茶會上，針對一名遲到的老闆直接當面洗臉，吐槽對方是因為坐了日本馬自達車才會遲到。梁家輝在劇中的台詞是「塞車？你坐的是什麼車？」、「你坐馬自達，怪不得你塞車。」

網友對於她能掌握近三十年前的電影哏感到震驚，留言區湧入大量驚嘆，有人笑稱這輩子沒想過會看到日本人玩這個哏，也有粉絲誇讚她的學習速度簡直與AI一樣快。留言中更有資深影評人分析，這是一場跨越日本、香港與台灣三地的文化大亂鬥。

值得一提的是，中國長安馬自達知道這經典網路哏，於2023年時直接找來梁家輝代言，這舉動也吸引許多網友討論，也有人笑說「塞車哏終於要被終結了嗎？」、「這個必須讚！」梁家輝在代言活動時也親自改編塞車哏「我們坐的都是馬自達，都是賽車，你不坐馬自達，怪不得你塞車。」

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