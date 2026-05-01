五一連假高溫超過30度！　收假晚起變天降溫雷雨

▲勞動節連假高溫超過30度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天勞動節連假首日，全台白天多雲到晴，週末高溫達33度。不過週日晚上開始鋒面、東北季風增強，中部以北開始變天，甚至有雷雨發生機率。

根據中央氣象署資料顯示，今天（1日）水氣減少，清晨前各地仍有零星降雨，白天開始各地大多為多雲到晴，花東、恆春半島及午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨；清晨天氣仍涼，中部以北及東北部低溫19、20度，其他地區約21、22度，清晨外出請多添加衣物，白天開始東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約23-25度，新竹以南及台東可以來到26-31度，白天普遍是舒適溫暖的天氣型態。

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5/2(六)至5/3(日)白天東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，5/3午後大台北及東北部地區亦有局部短暫雷陣雨。

5/2-5/3高溫預測:西半部30-33度，東半部26-30度，澎湖27-29度，金門25-28度，馬祖22-25度；低溫預測:台灣各地20-24度，澎湖23-24度，金門19-22度，馬祖17-19度。

▲勞動節連假天氣。（圖／中央氣象署）

5/3晚起至5/4(一)鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

5/5(二)東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼；北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

5/4-5/5 高溫預測:北部及宜花24-26度，中部及台東27-29度，南部29-33度，澎湖26-27度，金門26度，馬祖21-22度；低溫預測:中部以北及東半部19-23度，南部23-25度，澎湖23度，金門20度，馬祖18度。

5/6(三)起東北季風減弱，氣溫回升；5/6、5/7(四)東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

高溫預測:宜花26-27度，西半部及台東28-32度，澎湖27-28度，金門26-27度，馬祖21台22度；低溫預測:台灣各地19-23度，澎湖23度，金門20-21度，馬祖18度。