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柬埔寨詐團千人暴動！　3園區失控軍隊實彈鎮壓

▲▼柬埔寨軍方打擊詐騙，出動軍隊鎮壓。（圖／翻攝柬中時報）

▲柬埔寨軍方打擊詐騙，上千詐騙人員為了逃脫現場一度發生暴動。（圖／翻攝柬中時報，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

柬埔寨當局29日大動作掃蕩波比市寶龍3個詐騙園區，園區近千名以中國籍為主的成員竟集體拒捕甚至翻牆逃竄，迫使執法人員開槍示警，最終出動軍隊增援才成功鎮壓，目前大批嫌犯均遭押往軍區待審。

警方突襲寶龍3園區陷入苦戰
這場由國家警察總署副總監親自領軍的任務，原本計畫一舉剷除當地電詐基地。沒想到進入園區後，驚覺犯罪成員人數規模龐大，現有的警憲力量根本無法負荷。現場上千名外籍涉案人士原本暫時配合，卻在發現維安缺口後瞬間變臉，引發大規模騷亂。

▲▼柬埔寨軍方打擊詐騙，出動軍隊鎮壓。（圖／翻攝柬中時報）

目擊者指出園區內部衝突極其慘烈，超過九成的涉案人試圖硬闖封鎖線逃跑，場面幾度瀕臨瓦解。柬國幹員為防止嫌犯集體脫逃，只能當場鳴槍試圖威嚇，但混亂並未止息。直到軍方荷槍實彈接手控制，並動用重型鐵網與武裝車輛清場，才讓這場動亂落幕。

▲▼柬埔寨軍方打擊詐騙，出動軍隊鎮壓。（圖／翻攝柬中時報）

軍隊實彈進駐封鎖現場
這波強硬行動落實了柬埔寨總理洪瑪耐（Hun Manet）打擊犯罪的決心。他在日前特別開綠燈，允許警力吃緊時可調度軍隊介入。這次軍隊直接介入清場，展現出官方對電詐問題零容忍的態度。

目前近千名嫌犯被送往當地軍區嚴加看管，等待後續審查與遣返程序。當地居民對這次軍警大規模聯合出擊感到震驚，認為政府這回確實不惜代價要掃除汙名。

▲▼柬埔寨軍方打擊詐騙，出動軍隊鎮壓。（圖／翻攝柬中時報）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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