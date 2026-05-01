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女警曾喊男友母親「媽媽」　婚禮夢碎親友討論冥婚圓夢

記者黃翊婷／綜合報導

台南市警局育平派出所28歲女警鄭詠心遭戴姓女大生追撞，又遭遊覽車輾過身亡，引發社會關注。據了解，鄭女與同為警職的龍姓男友交往3年，與龍母關係融洽，還曾在聊天時稱呼龍母為「媽媽」，如今卻發生這樣的憾事，讓雙方親友都很心痛。至於兩人是否會冥婚，雙方家長仍在討論中。

▲女警準婆婆受訪，表示兒子一回家就把自己關在房間裡。（圖／民眾提供，下同）

▲龍母談及鄭女，十分難過不捨。（圖／民眾提供）

回顧案件經過，鄭女28日清晨騎車從男友住處離開，打算返家幫忙照顧姊姊的孩子，沒想到6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方的20歲戴姓女大生追撞，當場人車倒地，又遭閃避不及的遊覽車輾過，不幸身亡。

鄭女曾喊男友母親「媽媽」

據了解，鄭女畢業於台灣藝術大學舞蹈系，後來選擇從警，與同為警職的龍姓男友交往3年，和男友家人關係很好，曾在聊天時親密喊龍母為「媽媽」。龍母也表明想與鄭女當母女，想把對方當成第二個女兒，沒想到彼此的緣分竟這樣斷了。

▲▼龍男母親與鄭姓女警平日對話十分溫馨，2人關係情同母女。（圖／民眾提供）

▲龍母與鄭女關係融洽。（圖／民眾提供）

雙方不排除冥婚

由於鄭女原本已與男友論及婚嫁，如今發生這樣的憾事，讓雙方親友都很心痛。至於兩人是否會選擇冥婚，雙方家長目前仍在討論中。

▲台南鄭姓女警遭追撞輾斃，男友回家就把自己關在房間裡。（圖／左圖記者林東良翻攝、右圖女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲龍男與鄭女原本論及婚嫁。（圖／左圖記者林東良翻攝、右圖女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

婚紗的部分，龍男的妹妹日前已與當地禮服店「婕莉禮服旗艦館」老闆娘談過了，老闆娘願意免費幫忙。該店家先前也曾幫助抗癌女孩薇薇做婚紗，在網路上評價不錯。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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