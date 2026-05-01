清代科舉作弊有三招　被抓到竟「臉上刺字」懲罰！

▲廣西桂林靖江王府，清朝時期被改為廣西貢院。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／桂林報導

科舉制度是古代翻轉命運的重要途徑之一，卻也有人因此鋌而走險。在清代考場中，士子為了金榜題名可謂無所不用其極，主要發展出「賄賂考官、偷打小抄、槍手替考」三大作弊花招；然而，清朝官府對舞弊也強力打擊，一旦被抓，考生不僅可能面臨枷號示眾或充軍、處斬，最嚴重者還會在臉上刺字，留下跟隨一輩子的恥辱烙印。

位於廣西桂林的靖江王府，是明代藩王靖江王的王府，清朝時期被改為廣西貢院，成為華南地區最大的鄉試考場，共走出了585位進士、4位狀元。今日的獨秀峰·王城景區中，除了介紹廣西貢院的歷史，還提供遊客體驗一回科舉「趕考」。對於獲得景區問答試卷最高分者，可免費穿「中舉」的官袍拍照。

自科舉制度橫空出世，在貢院的號舍裡，科場作弊的幽靈就緊緊相隨，從未缺席。到了清朝，這場作弊大戲更是演得如火如荼，隱秘手法層出不窮。而清朝官府的打擊力度大到讓人膽寒，懲處之嚴，讓人聞之色變。

據獨秀峰·王城景區介紹，清代科考作弊有三招，分別是賄賂考官、偷打小抄、槍手替考。賄賂考官是最常見的作弊方式。文學家魯迅的爺爺周福清為了給兒子「走後門」，試圖賄賂鄉試主考官，主考官卻當場翻臉不認人，把魯迅父親和其他想要行賄的學子通通取消了考試資格。

至於夾帶小抄，則是最為便捷的作弊方式。清朝光緒年間一本只有火柴盒大小但印有30萬字的《五經全注》在開封被發現，是當時科舉考場作弊的專用書。乾隆九年（1744年），乾隆皇帝命大臣舒赫德等在順天府鄉試考場查出許多夾帶的士子，貢院內外被枷號示眾的士子排著隊一眼望不到頭。

▲▼遊客在廣西貢院可體驗科舉（上圖），下圖為宣布「中舉」環節。（圖／記者陳冠宇攝）

槍手替考是第三招。清代科舉考試中，為應考士子書寫答卷內容的人被稱作「槍手」，槍手代士子入場作答的行為被稱作「槍替」、「代倩」。至乾隆時期，代倩已形成完善的「產業鏈」，槍手也形成了不同的「品牌」，如江寧人劉汝霖、陳光宇、周鉞等是江寧槍手中有名有號之人。

面對作弊，官方也有幾項對策，包括謄錄法、糊名法、多人組團。謄錄法是由專人抄錄考生試卷送往評級，以防批卷者辨認出考生的字跡。咸豐八年，在順天鄉試中，因戲子平齡「朱墨不符」中了第7名而引發的「高考」舞弊案，共有91人受到處罰，其中5人處斬，3人充軍。

第二項對策是糊名法，我們現在考試在判卷的時候幾乎都把姓名遮起來，清代亦如此。「糊名」是把試卷上的考生姓名以及其他個人資訊用紙和漿糊遮起來，使閱卷官不知道試卷作者，以防徇私。

至於「多人組團」，清代科舉制度中規定同考的須互結為5人報名，且實行連坐制，一人作弊五人一起受罰。考生的廩保互結冊左邊有「互結童生五名」字樣，與之相鄰的是五名童生的姓名年齡等資訊。

在清代，科舉之時舞弊者，必將嚴懲。例如，乾隆五十七年，對3名雇槍手的童生、槍手及其他涉案者，先行枷號（帶枷示眾）3個月，後「發煙瘴之地充軍，至配所杖一百，折責四十板」，臉上還要刺上「煙瘴改發」字樣，這樣的懲罰已與要犯相差無幾。

▼獨秀峰上刻有「桂林山水甲天下」。（圖／記者陳冠宇攝）