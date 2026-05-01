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大陸 大陸焦點 特派現場

當二次元走進廣西　陸青年不遠千里追虛擬歌姬

▲▼虛擬歌手洛天依快閃廣西南寧三月三活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲粉絲Cosplay成洛天依不同造型。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南寧報導

廣西南寧致力發展動漫經濟，近期除了揭牌中國—東協（南寧）動漫遊戲產業園」，更於三月三期間舉行多項動漫相關活動，將現代動漫結合傳統文化。大陸知名虛擬歌手「洛天依」舉行的快閃活動，結合廣西壯族傳統樂器天琴、傳統服飾形象，吸引諸多年輕人前往參與打卡。

南寧在發展動漫經濟方面的新動作，是4月15日正式揭牌中國—東協（南寧）動漫遊戲產業園。該產業園深度融合人工智慧（AI）技術、文旅資源與產業發展，並構建集原創研發、版權交易、創業孵化為一體的綜合性生態平台，致力打造成為輻射東協的動漫產業基地，同時持續釋放產業集聚效應。

隨後，該產業園舉辦靈柒柒「三月三」青秀國風動漫活動周，聚焦國風動漫、AI創新與壯族特色，打造文化與科技交融的盛會，「三月三國風動漫活動周」開始之後，吸引不少潮玩青年前往打卡。

而在南寧民歌湖，2026年「廣西三月三·八桂嘉年華」文化旅遊品牌活動近日也已啟幕，活動將持續至5月24日。在民歌湖市集一處，嗶哩嗶哩旗下虛擬歌手廠牌Vsinger的「二次元歌手」洛天依，舉行了「洛天依遊學記周邊快閃店」。

▲▼虛擬歌手洛天依快閃廣西南寧三月三活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲南寧民歌湖舉行三月三活動。（圖／記者陳冠宇攝）

此次快閃店融合了廣西民族文化與潮流IP，設計團隊赴廣西多地采風，將繡球、銅鼓、壯錦等民族元素融入洛天依形象及周邊。據官方指出，營業頭兩日，廣西限定周邊產品銷量便突破上萬單。

除此之外，現場有洛天依粉絲自發舉行自製周邊小物的「無料（免費）交換」攤位，還有多位粉絲Cosplay成為洛天依的不同造型，其中也包括與壯族傳統服飾進行融合。

來自浙江寧波的粉絲「素夢」（圈名），Cosplay造型結合了壯族傳統服飾。她告訴《東森新媒體ETtoday》，洛天依來到廣西壯族自治區旅遊，她是跟著洛天依來到南寧，同時也一起見證中國的風土文化。

在南寧上學的粉絲「芙舒依」（圈名），Cosplay的造型是洛天依的公式服（標準造型）。他說，參加這次活動有助於宣揚文化自信，而洛天依有一項企劃為「歌行·國樂季」，結合廣西傳統樂器天琴出了一首新歌，他因此過來看看。

從距離1600多公里之外的安徽，特地奔赴到南寧參加快閃活動的「天官凌人」（圈名）表示，他是傳統文化的愛好者，同時又是洛天依的粉絲，雖然兩者看起來很衝突，但是虛擬歌姬與傳統文化的結合，對他很有吸引力。這也讓很多五湖四海的年輕人願意前來參與並了解三月三文化，不只可以滿足粉絲追星的感覺，也能宣傳傳統文化，是一件好事。

▲▼虛擬歌手洛天依快閃廣西南寧三月三活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼虛擬歌手洛天依快閃廣西南寧三月三。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼虛擬歌手洛天依快閃廣西南寧三月三活動。（圖／記者陳冠宇攝）

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