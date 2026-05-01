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立夏養生禁忌曝！飲食「增酸減苦」是關鍵　專家提醒4生肖要當心

▲▼立夏養生「5個重點」要留意。（圖／Unsplash）

▲立夏將至，專家提醒注意飲食與作息，4生肖慎防健康風險。（示意圖／Unsplash，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2026年5月5日19時49分正式進入「立夏」節氣，象徵夏季到來，氣溫逐漸升高。民俗專家楊登嵙指出，立夏後人體容易出現煩躁、食慾下降等情況，養生重點應以「養心」為主，從飲食到作息全面調整，才能順應節氣、維持健康與運勢。

立夏養心為主　飲食「增酸減苦」是關鍵

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楊登嵙表示，立夏時節肝氣漸弱、心氣轉強，飲食應遵循「增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣」原則，多攝取蔬菜、水果與粗糧，並以清淡、少油少鹽為主，避免增加身體負擔。他建議可適量食用苦瓜、綠豆、蓮子心等食材，有助清熱解毒、降火氣與助眠；紅豆湯、胡蘿蔔鳳梨汁等紅色食物，則有養心效果。

此外，避免暴飲暴食與食用油炸、濕熱食物，也不宜吃冰鎮或非當季蔬果，以免影響腸胃功能。楊登嵙提醒，每餐不宜過飽，保留胃部運作空間，才能有效應對暑氣帶來的不適。

▲▼立夏養生「5個重點」要留意。（圖／Unsplash）

4生肖要注意　慎防腸胃與意外風險

楊登嵙指出，2026年立夏期間，屬豬、蛇、猴、虎的民眾健康運較弱，應特別注意飲食節制，否則容易引發腸胃問題。同時也提醒，此時期身體較易受傷，應避免從事高風險活動，並留意交通安全，降低意外發生機率。

在生活作息方面，立夏後晝長夜短，建議順應自然「晚睡早起」，但仍要把握晚間23時至凌晨1時的「子時」與中午11時至13時的午休時間，適度補眠有助恢復體力。同時天氣轉熱、濕氣增加，應保持身體乾爽，以預防皮膚病或香港腳等問題。

楊登嵙也建議，穿著可採「洋蔥式穿法」，因早晚仍有溫差，方便隨時增減衣物；戶外活動則可適度進行，做好防曬並吸收陽光，有助提升陽氣。

最後在情緒調適上，他提醒立夏養生重在「心平氣和」，避免大喜大怒或情緒波動過大，應保持心情愉快、適度紓壓。透過動靜平衡、規律作息與良好心境，才能在炎熱夏季中維持身心穩定，達到開運與養生效果。

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