5/1武財神生日！命理師曝「先補財庫再求財」　做錯恐越補越窮

▲武財神聖誕補財庫，專家提醒注意禁忌以防漏財。（圖／楊登嵙提供）

記者閔文昱／綜合報導

2026年5月1日適逢農曆三月十五日，為民間信仰中「五路武財神」聖誕日。民俗專家楊登嵙表示，這一天被視為求財、補財庫的重要時機，民眾若想提升財運，建議先進行「補財庫」儀式，再祈求財神庇佑，象徵將過去流失的財氣補回，迎來新的財運契機。

武財神由來多 五路財神掌財運

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楊登嵙指出，武財神趙公明在民間傳說中來歷多元，從瘟神、道教神祇到《封神演義》中的重要角色，最終被封為掌管財富的神明，尊稱「正一玄壇趙元帥」。其麾下還有招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者陳九公與利市仙官姚少司，合稱「五路財神」，負責迎祥納福、掌管四方財運，因此農曆三月十五日也被視為重要的求財吉日。

楊登嵙表示，民眾可前往供奉五路武財神的宮廟參拜，透過補財庫儀式，向神明懺悔過往無心之過與冤業，避免未來出現破財或災禍，達到穩定財運的效果。

補財庫怎麼做？流程、禁忌一次看

在補財庫流程方面，楊登嵙建議，民眾點香後應先向武財神報上姓名、生辰與住址，說明來意，再清楚表達願望，例如祈求財庫充盈、事業順利、財源廣進，最後再燒化金紙與發財金，完成儀式。

不過他也提醒，補財庫有不少禁忌需要注意。供品方面，應避免使用蘋果（諧音「貧」）與蓮霧，也不宜準備帶有「輸」諧音的酥類零食，可選擇年糕、發糕、花生糖等象徵吉利的甜食，並將供品擺放得圓滿完整。水果則可依「招你來旺市」原則準備香蕉、李子、梨子、鳳梨與柿子，象徵招財進寶。

此外，穿著也被視為關鍵，楊登嵙指出，切勿穿破洞褲或露肚裝，因「褲」與「庫」同音，破褲象徵財庫破洞，而露肚則有「漏財」之意，恐讓財氣難以累積，甚至越補越流失。

楊登嵙提醒，補財庫不僅是求財儀式，更重在心誠與正念，若能搭配正當努力與理財觀念，才能真正讓財運穩定成長。

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