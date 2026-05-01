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連假今開跑「國5南下恐堵10小時」　國道10大地雷路段

▲▼ 20200216國道車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲勞動節連假首日國道有10大易塞路段。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

勞動節3天連假今天（1日）正式展開，預期各地將湧現出遊車潮，高公局預估國道有10大易壅塞路段，國5南下路段可能自清晨6時後塞到下午4時，恐連續壅塞長達10小時。

今天為勞動節連續假期首日，國道交通量約115百萬車公里，為平日年平均的1.2倍；其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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國道疏導措施包括0至12時封閉國5石碇、坪林南入匝道，以及5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道。國道全線採單一費率，0至5時暫停收費，國3新竹系統至燕巢系統再享8折收費優惠，並配合開放路肩、規劃替代道路及匝道儀控等措施。

▲▼2026勞動節連續假期國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲勞動節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日國道有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，以及北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢系統，以及西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於今天上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人則建議於上午5時前或下午5時後上路，節省行車時間。

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