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曖昧修成正果！5月桃花運最旺TOP3星座

▲▼ 男女,情侶,男友,女友,交往,談戀愛,正妹（圖／CFP）

▲一個眼神就心動，5月曖昧氛圍升溫，戀情有機會悄悄展開。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

進入5月，戀愛氛圍悄悄升溫，不少人開始感受到「空氣變甜了」，有人突然變得特別有魅力，走到哪都被注意；也有人原本平淡的關係，開始出現曖昧火花，甚至還沒在一起，就已經讓人心跳加速，科技紫微網整理出本月愛情運最旺的3個星座，想脫單或讓感情升溫的人，不妨看看自己有沒有上榜。

第三名：天秤座

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天秤座本月關鍵字是「從朋友變戀人」，單身者容易和原本聊得來的朋友產生微妙變化，互動中多了一點曖昧氣氛，尤其下半月，只要多參加聚會、聚餐，愛情很可能就在不經意間出現。有伴侶的天秤座，則適合安排約會或小旅行，為感情加溫；已婚者透過家庭聚會，也有助於化解過去的小摩擦，讓關係更穩定。

第二名：天蠍座

天蠍座5月桃花運相當旺。單身者會明顯感受到被關注的頻率提高，主動靠近的人變多，但也要留意對象品質，避免被曖昧迷惑。有伴侶的天蠍座，這個月適合談未來，甚至有機會進一步討論結婚等人生規劃；已婚者則能把過去沒說清楚的問題好好溝通，讓關係更成熟。不過仍要注意與異性互動的界線，以免引發不必要的誤會。

第一名：牡羊座

牡羊座幾乎是自帶光環，單身者魅力全面提升，特別是中旬，告白成功或關係確認的機率高，也可能同時出現多個追求者，讓人一時難以選擇。有伴侶的牡羊座，則有「重回熱戀期」的感覺，透過簡單的約會或日常互動，就能讓感情迅速升溫，找回最初的心動。

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