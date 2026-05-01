寶瓶座η流星雨5/6極大期　1小時最多可見50顆

▲寶瓶座η流星雨極大期在5月6日。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市立天文館指出，5月主要有兩場天文秀，包括下周三（6日）的寶瓶座η流星雨極大期，每小時最高可看到50顆，凌晨1時30分到天亮前是最佳觀賞時段，建議到視野開闊的地方仰躺觀星，可輕鬆捕捉一顆顆劃破夜空的流星。另一場則是5月23日的「月掩軒轅十四」，但觀賞條件不佳。

5月首場天文秀為6日登場的寶瓶座η（Eta）流星雨，台北天文館表示，寶瓶座η流星雨在每年4月中旬至5月底出現，和10月獵戶座流星雨的母體一樣，都是著名的哈雷彗星（1P/Halley），都屬於中型流星雨，流星進入大氣層的速度都相當快，可達每秒約65公里，流星留下的尾跡更可持續數秒之久。

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台北天文館表示，寶瓶座η流星雨在5月5日至6日達到極大期，每小時天頂流星數量（ZHR）約50，輻射點在6日凌晨約1時30分升起，到天亮前是最佳的觀賞時段，但當晚月相正逢虧凸月，輻射點在地平線上期間均會受到月光干擾，所以觀賞條件不太理想，建議民眾觀測地點選擇遠離都市與燈光的觀測地點，只要在視野開闊地仰躺，就可輕鬆捕捉一顆顆劃破夜空的流星。

此外，另一場天文秀是5月23日的「月掩軒轅十四」。台北天文館指出，月球是距離地球最近天體，當月球運行到地球與軒轅十四之間時，會將這顆藍白色恆星遮住，從掩星開始到結束，這顆星星會在月亮邊緣消失又出現，故稱為「月掩軒轅十四」，這次過程前後約70分鐘，但由於本次掩星發生在白天，觀賞難度較高。