咖啡買7送7、哈根達斯買4送4！超商「勞動節連假優惠」一次看

▲超商勞動節連假優惠開跑。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接五一勞動節，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN今（1）日起連續5天，推出精品咖啡「買7送7」、「買51送51杯」；全家也有指定人氣商品「買1送1」、咖啡限定一天「買5送3」、「買30送30」；萊爾富推出哈根達斯「買4送4」；OKmart 指定特大杯咖啡「買2送1」。

▼萊爾富哈根達斯買4送4，搭配指定支付再現折10%。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」推出多波咖啡優惠，自5月1日至5月5日，CITY PRIMA指定精品咖啡「買7送7」；即日起至5月7日再推「51杯咖啡」優惠，其中CITY CAFE特大杯濃萃美式主打「買51送51」，滿足上班族提神備貨。

●門市｜國際珍奶日優惠

・CITY PEARL珍珠系列（珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾、珍珠黃金蕎麥茶），即日起至5月12日任選2杯99元。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，買2送2。（4月29日至5月3日）

・CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，買2送2。（5月6日至5月10日）

・CITY TEA指定純茶，免費加珍珠。（4月29日至5月12日）

・CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青，買2送2。（4月29日至5月3日）

・不可思議茶BAR珍珠茶拿鐵（原價80元），單杯49元、2杯88元。（4月29日至5月3日）

・不可思議茶BAR指定純茶、茶拿鐵系列，免費加粉角或珍珠。（4月29日至5月12日）

▼7-11國際珍奶日優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜每月1號精品咖啡優惠（5月1日至5月5日）：

・CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7。

・CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，買7送7。

▲7-ELEVEN「勞動節51杯咖啡優惠」。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜勞動節51杯咖啡優惠（即日起至5月7日）：

・CITY CAFE特大杯濃萃美式，買51送51杯。

・CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵，51杯2400元。

・CITY CAFE特大杯濃萃拿鐵，51杯2200元。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵／精品馥芮白，任選51杯2800元。

・CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶，任選51杯2100元。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，任選51杯1400元。

★全家

●咖啡買5送3、買30送30

全家推出每月1日「全盈+PAY」會員專屬優惠，凡註冊為全盈+PAY會員，5月1日可享Let’s Café多款咖啡「買5送3」；其中特濃美式與拿鐵另加碼推出「買30送30」。

・Let’s Café燕麥拿鐵，同商品「買5送3」。

・Let’s Café經典美式／拿鐵，同商品「買5送3」。

・Let’s Café特濃美式／拿鐵，同商品「買5送3」。

・Let’s Café特濃美式／拿鐵，同商品「買30送30」。

▼全家推出每月1日「全盈+PAY」咖啡優惠。（圖／業者提供）

●康康5

全家於5月1日至5月5日推出「康康5一路挺你到周二」，主打飲料、零食、冰品等多款商品優惠，其中FamiCollection金萱二十七、味丹竹炭水及星太郎香菜超寬條餅等品項，均享同品項「買1送1」優惠，成為補貨族鎖定的熱門選項。

冰品與零食方面，杜老爺曠世奇派草莓大雪糕、Niseko牛奶巧酥雪糕，以及KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖等商品，均可享「加10元多1件」，適合一次補足多款零食與冰品需求。

現煮飲品方面，Let’s Café大杯特濃美式與特濃拿鐵享「任選2杯85元」；Let’s Tea特大杯柳丁柳橙綠「2杯75元」；Fami!ce霜淇淋不限口味則推出「2支55元」，提供消費者多元飲品與甜點選擇。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●哈根達斯買4送4

萊爾富自5月1日至5月5日推出哈根達斯雪糕「買4送4」限時優惠，8支平均單支不到65元，若搭配「iPASS MONEY支付」再享10%現折，換算後平均每支不到60元。

▲萊爾富哈根達斯買4送4。（圖／業者提供）

此次優惠涵蓋多款哈根達斯人氣脆皮雪糕，包括新推出的「春日果香」系列，如「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」與「草莓柚子脆皮雪糕」等新品；經典口味方面，則包含草莓、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、抹茶杏仁粒、夏威夷脆果仁與岩鹽焦糖等多款選擇，提供消費者多元口味搭配。

▲搭配「iPASS MONEY支付」再享10%現折。（圖／業者提供）

●指定支付回饋

iPASS MONEY也加碼推出支付回饋，此次攜手萊爾富深化合作，不僅進駐Hi-Life VIP APP首頁，讓消費者能快速開啟支付功能，5月起在全台萊爾富門市使用iPASS MONEY APP，並綁定聯邦銀行信用卡付款，即可享不限金額「現折10%」（部分品項除外），讓消費享有折上折優惠。

▲5月起全台萊爾富門市使用「iPASS MONEY APP」並綁定聯邦銀行信用卡付款，即享不限金額現折10%。（圖／業者提供）

此外，即日起至6月30日，使用「一卡通iPASS MONEY」APP並綁定聯邦銀行信用卡，單筆消費滿200元再加碼10%一卡通綠點回饋，每人最高100點，每月總回饋上限30萬點，綠點可折抵超商消費、交通費及生活繳費使用。

為提升支付便利性，一卡通公司也宣布新增現金儲值服務，消費者可透過「一卡通iPASS MONEY」APP產生儲值條碼，至全台萊爾富門市以現金完成儲值，單筆最高2萬元、每月最高5萬元，擴大支付與儲值使用情境。

★OKmart

●勞動節咖啡優惠

OKCAFE於5月1日推出「特大咖分享優惠」，特大杯莊園美式與拿鐵（含極淬系列）享同品項「買2送1」，門市現買現喝。

▲OKmart推出勞動節優惠。（圖／業者提供）

OKmall線上商城5月1日同步祭出咖啡優惠，特大杯莊園美式與拿鐵（冰、熱，含極淬系列）推出「買6送3」，最高「買20送12並加贈300點會員點數」，換算單杯最低不到40元（美式原價60元、拿鐵70元）。

此外，5月2日至5月3日再推線上寄杯優惠，大杯極淬莊園美式與拿鐵（冰、熱）享多杯數折扣，包括買2杯85折、買12杯83折、買37杯81折、買65杯77折，換算單杯最低約37元。

●連續3天「買1送1」

門市優惠也加碼，5月1日至5月3日限時3天「買1送1」，涵蓋零食、飲品、沖泡食品、生活用品等多類商品。零食包括77乳加濃巧酥、77迷你酥、Nabati威化餅、曼陀珠、LOTTE Zero零砂糖軟糖、盛香珍草莓燒、Dr.Q蒟蒻等。

飲品與沖泡商品則有西雅圖濾掛咖啡、福樂牛乳、維士比馬力夯PLUS能量飲及味味一品麻辣臭豆腐麵等；生活用品則包含舒潔沁涼冰巾、高露潔抗敏牙膏與靠得住衛生棉等，提供一次補齊日常所需的採購選擇。