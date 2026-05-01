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摩斯「咖啡買1送1」！勞動連假速食優惠　三商炸雞翅2支149元

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲速食店連假優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食店勞動節連假祭出優惠，摩斯今日限定享咖啡買1送1，麥當勞金選咖啡系列則推買5送5。另外，三商炸雞酥炸翅腿買1送1、漢堡王6款漢堡免費升級套餐。

●漢堡王
漢堡王5月3日前可享6款漢堡免費升級套餐如下。機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用。

原味小華堡餐：119元（含小份點心、中杯飲料；原價174元）
辣味小華堡餐：119元（含小份點心、中杯飲料；原價174元）
Q彈海老堡餐：119元（含小份點心、中杯飲料；原價174元）
勁濃安格斯牛肉堡餐：169元（含小份點心、中杯飲料；原價242元）
花生安格斯牛肉堡餐：169元（含小份點心、中杯飲料；原價242元）
捲捲德腸安格斯牛肉堡餐：189元（含小份點心、中杯飲料；原價276元）

●達美樂
達美樂5月3日前推「外帶／外送大披薩2個加大可樂1瓶優惠價590元」。

▲▼摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券。※點圖放大

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今日限定「大杯摩斯咖啡」、「大杯精選咖啡」買1送1；2日至4日加碼享「大杯咖啡加10元多1件」；4日前還有「指定貝果系列+大杯冰紅茶」組合優惠價75元，開放蕃茄吉士蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果及培根雞蛋貝果中3選1。

另外，31日前再推「MOS超值省」優惠券，其中「超值早餐優惠組合」提供元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶優惠價79元、摩斯貝果（附草莓醬）+大杯冰紅茶優惠價59元；「加10元多1件」則集結月亮薯條、蒟蒻冰紅茶、大杯精選咖啡、摩斯咖啡、摩斯經典奶茶等品項。

還有4款超值分享餐169元起、2款美味分享餐259元起、3款元氣早餐特價45元，以及指定飲品2杯99元、超值點心組129元。於門市出示圖片即享優惠。

●三商炸雞
三商炸雞5月4日前祭出「酥炸翅腿買1送1」活動，2隻優惠價149元，內用、外帶皆適用；5月27日前還有「感恩季」活動，可享6隻酷樂雞腿桶+6塊炸雞外帶特惠價399元，12塊炸雞現省441元，平均每塊約33元。

●麥當勞
麥當勞LINE官方帳號隨買店取5月11日前「金選咖啡系列買5送5」，品項包括金選美式咖啡（冰／熱）、金選那堤（冰／熱），售完為止。

●肯德基
肯德基推出4大優惠，「就醬吃歡聚分享桶」內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻6顆，原價720元、特價399元，享55折；「開心果脆粒蛋撻禮盒」內含開心果脆粒蛋撻6顆，特價285元。優惠限用至5月11日。

另有「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」，內含爆脆無骨雞腿霸6塊、中薯1份、上校雞塊8塊、1.25L可樂，特價488元；「愛薯你！薯餅雙入組」，內含愛心薯餅2塊特價55元。優惠限用至5月18日。

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