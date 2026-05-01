公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

▲盤點近年公部門職場霸凌案。（AI協作圖／記者詹詠淇製作，經編輯審核）

記者詹詠淇／台北報導

勞動節本該是「重視勞動價值與保障勞工權益」，但公部門職場霸凌卻遍地開花，一波未平一波又起，自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容任內涉職場霸凌，造成一名男部屬輕生亡後，公部門職場霸凌逐漸被社會矚目，《ETtoday新聞雲》特別整理自謝宜容案後，近2年公部門傳出的職場霸凌案，盼政府單位能更重視與保障員工應有的權益。

從「立意良善」到修法重罰百萬 公務員之死促修法

2024年11月，勞動部吳姓公務員之死，引發社會關注，勞動部在霸凌輕生事件爆發後所發布的第一份調查報告，竟稱謝宜容「立意良善」，更引爆全國怒火，最後時任勞動部長何佩珊辭職，謝宜容也被免職；而新任勞動部長洪申翰同年12月11日召開記者會，親自公布調查結果，直指謝宜容確實有職場霸凌，而且吳姓公務員輕生與霸凌和工作有關。

隔（2025）年6月，監察院通過對前署長蔡孟良、前分署長謝宜容等2人彈劾案。監察院指出，謝宜容擔任北分署分署長期間，以嚴厲管理模式遂行領導統御，且因情緒控管能力不佳，經常性斥責、辱罵或以貶抑性口吻對待該分署所屬職員，致其任內機關人員調動頻繁，多人於長期高壓職場環境中已陸續出現身心狀況，且其強勢高壓領導作風已於機關內形成寒蟬效應，使下情無法上達，終至發生勞發署派駐於該分署的吳姓設計師，因無法承受不合理工作指派之巨大壓力，而於辦公室輕生憾事。

為杜絕類似案件再起，立法院2025年6月24日三讀通過俗稱「謝宜容條款」的「公務人員保障法部分條文修正草案」，明訂機關首長及一級主管經認定職場霸凌成立者，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰；未提供符合規定的必要安衛防護措施，致生死亡，處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬以下罰金。

公部門結構霸凌問題陸續浮出 監院彈劾5衛福部高官

勞動部公務員霸凌輕生案成為近年最關鍵且改變制度的一案，該案也讓公部門霸凌事蹟陸續浮出檯面。監察院去年12月通過衛福部5位簡任主管的彈劾案，涉有職權濫用嚴重侵害部屬人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大。

監察院說明，衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署前組長劉玉娟，任職期間基於與部屬權勢差距，於督導業務時，涉有濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬。

監察院提到，上述簡任主管因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱言詞對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，或於下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息，已逾越職務上正當合理範圍，令同仁承受無止境的額外工作壓力，導致部屬身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦而就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調及離開職場。

國影中心權勢性騷+職場霸凌 主管卻想息事寧人

國家電影及視聽文化中心在2025年7月也爆出權勢性騷、職場霸凌的事件，受害者向主管反應後，主管只想息事寧人，還被要求「體諒他是南部來的」，且主動通報超過20天，國影中心高層卻仍沒有明確回應。

在輿論爆發後，國影中心才澄清，申訴人於6月11日提交申訴至專用信箱，因人事交接流程疏失未能及時確認與處理該信件，並立即組成申訴調查小組進行調查，將依照「工作場所性騷擾防治措施準則」儘速於2個月內完成全案調查、相關懲處及結案，同時檢討並優化內部業務交接流程，並按照勞動部相關規定，已通報新北市勞工局。

顏慧欣生前疑遭楊珍妮職場霸凌 政院調查中

另一件震驚政壇的是行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣於月前病逝，傳出她生前遭長官職場霸凌，外界將矛頭指向行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。對於此案，行政院長卓榮泰指示啟動調查，顏慧欣之父、財政部前部長顏慶章也表態願主動陳述意見協助該專案小組調查。行政院長卓榮泰4月21日在立法院備詢時則說明，4位外部委員已開4次以上的會議，並已回收問卷。

外交部及駐外館處職場霸凌案件也層出不窮，2023年3月，我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化墜樓，遺孀俞惠敏撰寫公開信給時任外交部長吳釗燮，認為王之化死因疑似牽扯近40萬美元的官邸修繕費用及遭時任處長馮光中職場霸凌，但馮卻對外稱王是因憂鬱症而輕生。監察院2024年11月全票通過馮光中彈劾案，全案移送懲戒法院審理，另也通過對外交部的糾正案。

監察院指出，外交部對於王之化有無遭受職場霸凌固然有特別成立專案小組進行調查，並認定霸凌不成立，但綜合全部事證，發現聖處4位人員有1位輕生、另2位提前請調回部，馮光中顯有領導統御的問題，且該調查結果存有缺漏，包括諸多證人證述，對初抵任的王之化，馮光中有事務分配不均，及給予冷暴力，例如同於辦公室內卻透過他人傳話等情形。這種管理方式不僅有損害單位內部的工作氛圍，還可能影響同仁心理健康；且馮光中核定王之化接手業務倉促，造成王之化工作上壓力。

駐沙高層羞辱員工、歐洲司咆哮帝 外交部調查難認定

而國民黨立委徐巧芯於2024年11、12月在立法院質詢時，也陸續踢爆外交部霸凌事件，包括沙烏地阿拉伯代表處張姓高層當眾辱罵同仁、資深員工不聽話就直接解雇、強迫同仁買單等，外交部當時回應，外交部絕對公正調查、絕不護短，如果做錯絕對會懲罰，具體完整調查結果會在1個月內提出。不過，外交部在12月的調查報告中指出，尚難認定張姓高層有職場霸凌行為，對同仁指正均是針對公務，並無「羞辱」等貶低人格尊嚴言行，尚難認定有職場霸凌行為，但確實有要求較高、聲量較大，其個人修為與情緒管理有改善空間，外交部將請張姓高層檢討改進。

徐巧芯也揭露外交部歐洲司某高層是著名的「咆哮帝」，在內部經常「立意良善」的大聲溝通、送接機帶路稍有不順就會咆哮同仁，還會在晚間11時許傳訊息交辦任務、瘋狂開會但公文拖延批閱，導致同仁都要加班等候，這些事情有名到其他司的同仁都知道，她並證實該「咆哮帝」正是歐洲司長黃鈞耀，且霸凌事蹟曝光後，黃鈞耀還警告內部同仁不許再對外曝光。外交部當時允諾，會依外交部職場霸凌防治與申訴處理要點規定，主動組成以外聘委員為主的調查小組進行調查。

隔（2025）年1月，外交部調查指出，經全面訪談與黃司長共事人員，均表示並無下達封口令情事；司長對同仁的指責都是針對公務，並無辱罵或人身攻擊的言詞，也沒有摔擲公文等情形，尚非屬權力濫用、持續性、刻意傷害的負面行為。晚間或週末傳遞公務訊息部分則是與歐洲時差關係，確常有突發情形需即時應變處理，此為外交工作性質特殊使然，並非司長個人所造成，難以歸咎為司長濫用指揮監督權的行使。

俞大㵢夫婦爆霸凌行徑 外交部：與網路傳言有差距

駐美代表俞大㵢爭議也頻傳，月前有網友爆料，「職場霸凌最高等」就是俞大㵢，因口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人；甚至曾在辦公室大罵外交部文官；光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，「為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容（易）」。

俞大㵢4月2日透過聲明回應，有關工作要求標準及管理風格，並非不可討論，願多為溝通精進。不過他也強調，部分特定媒體、個人與事實相違、子虛烏有的指控，本人亦高度遺憾。其妻羅美珍則嚴正否認，強調自己處事為人，自問禁得起各界檢驗。

外交部則表示，外交部已主動就相關內容向駐美國代表處及相關同仁進行瞭解與必要釐清，並主動關懷曾經手相關業務同仁。「依目前瞭解情形，相關事實與網路傳言內容尚有差距」，且外交部迄今未接獲同仁透過正式申訴或其他管道反映相關情事。外交部一向重視同仁工作權益及職場環境，對於相關意見均會審慎看待，並依規定妥為處理。

廖朝宏遭爆仗勢欺人 駐館人員常遭當眾撕報告、肢體衝突

月前也有爆料者向《ETtoday新聞雲》指控，駐波士頓台北經濟文化辦事處長廖朝宏長期對館內同仁施以威嚇與壓力，更時常誇耀與前外交部長吳釗燮的關係，「沒有人可以挑戰我，我背後有吳釗燮的支持」，去年12月更發生名資深駐館人員因遭受嚴重霸凌，導致血壓急遽升高，就醫後長達8天無法返職。

爆料者指出，廖朝宏透過頻繁會議對同仁施加高度壓力，且在會議中情緒不穩，常出現怒罵、拍桌、摔門、丟擲文件、辱罵與羞辱同仁等情形，甚至曾將報告當場撕毀或整份劃X，也曾以肢體方式用力戳同仁肩膀，甚至在盛怒狀況下中止會議，要求同仁稍後再行重開，並反覆指責特定同仁，使整體辦公室氣氛高度緊張、同仁長期處於壓力與恐懼之中，已影響正常判斷與工作表現，就曾有同仁因持續受辱而情緒低落，其他同仁甚至怕會引發自傷疑慮；且廖朝宏在駐美國代表處任職期間，也曾與多名同仁發生肢體衝突，但因擔憂職涯發展受影響，普遍不敢提出正式申訴。

外交部當時回應，外交部一向重視同仁職場安全與工作環境，對於任何涉及職場霸凌或不當管理情形，均採取嚴謹態度處理；倘接獲申訴，將依相關規定及程序依保密原則進行調查，但外交部尚未接獲本案相關正式申訴，惟對於相關情形，將視需要適時進行必要瞭解。未具名或未附具體事證訊息，難以確認來源及相關情事，查證上存有一定限制。外交部已設有申訴機制及保密處理程序，鼓勵循正式管道反映。

隨著網路與媒體接連揭露外交部及駐外館處有多起未正式申訴但內部流傳的霸凌案後，外交部4月底除重申呼籲同仁循正式管道申訴反映，也強調，對於網路部分特定帳號以誇大、片面方式散布傳言，並試圖政治化相關內容，已對外交部及駐外單位形象造成傷害，外交部對此深表遺憾，並呼籲有心人士停止相關操作。針對涉及不實內容部分，外交部將持續蒐集相關事證，並依情節適時採取必要行動，以正視聽並維護機關與同仁權益。