出國訂房遭取消「千萬別自己退訂」　他差點中招：越乖越吃虧

▲出國訂房被取消，千萬別急著自行退訂。（示意圖／記者許力方攝）



記者劉維榛／綜合報導

出國旅遊最怕住宿臨時出包！旅遊粉專《不奇而遇 Steven & Sia》提醒，若明明已訂好國外住宿，卻在入住前被住宿方告知超賣、設備故障，甚至要求旅客「自己取消訂單」，千萬不要照做，否則系統恐變成旅客主動退訂，建議應保留截圖、聯絡平台客服，要求改訂、退款或補償。

粉專《不奇而遇 Steven & Sia》指出，最近看到不少人抱怨，早早訂好的韓國住宿，快到入住日期才被住宿方以房間超賣、設備出問題、無法接待等理由取消，甚至要求旅客自行到後台取消訂單。最驚訝的是，很多人真的乖乖照做，最後還自己重新訂了更貴的住宿。

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對此，粉專提醒，只要不是旅客個人因素導致無法入住，就不該主動取消訂單，尤其透過Agoda、Booking、Airbnb等第三方平台預訂時，應立刻請平台客服介入。若是住宿方無法履約，一般來說全額退款通常沒問題，至於是否協助改訂、補貼差額或給平台補償金，則依各平台規則與客服判定。

差點自己取消！最後獲全額退款30%折抵

粉專也分享自身經驗，曾在Agoda訂到濟州一間不錯的住宿，隔天房東卻稱房間設備有問題，要求他們取消訂單。當時差點真的按下取消，幸好即時停手，沒多久Agoda客服主動來電，最後不只全額退款，還額外補了30%折抵金。

粉專強調，遇到類似情況要保留對話截圖、請住宿方透過平台取消，並立刻聯繫客服說明是住宿方無法履約，尤其有些住宿方可能會叫你加 LINE、KakaoTalk、WhatsApp，或是說私下匯款給你，遇到這種狀況，建議大家先不要急著答應，因為「你越乖，越容易吃虧。」

本文獲得《不奇而遇 Steven & Sia》授權。