不是高薪、好福利！他曝「神仙工作條件」　上班族秒懂：都中了

▲好工作標準引發共鳴。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者劉維榛／綜合報導

許多人都想找到理想工作，不過一名網友有感表示，若公司能讓員工每天準時下班、假日不用盯著通訊軟體、辦公室沒有勾心鬥角，且薪水扣掉生活開銷後還能存下一點錢，其實就已經是「神仙等級」的好工作。文章曝光後，一票網友紛紛點頭，「才在抱怨 工作， 原來我在神仙等級的地方工作，該惜福！」

一名網友在Threads表示，最近發現一個最紮實的職場真相，很多人以為好工作一定要高薪、頭銜漂亮，或是公司福利多到誇張，但實際上，真正能讓人長久待下去的職場，往往是生活能維持平衡。

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他進一步指出，如果一間公司能讓人每天準時收工回家吃飯，假日也不需要隨時查看訊息、擔心主管臨時交辦事情，光是這點就已經相當難得。

此外，原PO也提到，若辦公室沒有勾心鬥角與複雜人事，每個月薪水扣掉必要開銷後還能存下一點錢，「說真的，這已經算是神仙等級的好工作了！」

網友超認同！有人加碼：離家3分鐘超越神仙等級



文章曝光後，引來一票上班族共鳴，「那我已是超越神仙等級了，因為我還加上離家近這一點（只有3分鐘路程）」、「確實！5點有3點符合，其實已經算是一個不錯的工作了」、「光不用一直看LINE就很好了」、「都中了，我去公司只在乎中午吃什麼，吃飽了就趕快睡覺」、「我今天才在抱怨 工作， 原來我在神仙等級的地方工作，我該知福惜福」。