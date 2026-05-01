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泰坦號深海內爆3年！父子遺骸「剩爛泥」裝鞋盒送回　遺孀悲慟發聲

▲▼英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。（組圖／CFP、路透）

▲ 英籍巴基斯坦裔富商達伍德和他19歲的兒子蘇里曼。（組圖／CFP、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）深海內爆事件至今已近3年，痛失丈夫與兒子的遺孀克莉絲汀・達伍德（Christine Dawood）近日首度公開心聲，透露兩人的遺體在事發9個月後才輾轉送達，裝在鞋盒大小的2個小箱子裡，裡頭只剩下「爛泥般的殘骸」，令她難以接受。

DNA混雜難分離　遺孀悲慟

克莉絲汀接受《衛報》專訪時表示，48歲丈夫沙赫札達（Shahzada Dawood）和19歲兒子蘇里曼（Suleman）2023年6月罹難，事發後美國海岸防衛隊耗費漫長時間進行DNA比對，才得以確認並分離兩人的遺骸，「他們有一大堆無法分離、混合的DNA，還問我要不要一起領回，但我拒絕了，我只要確定屬於他們兩人的部分。」

談及失去至親的傷痛，克莉絲汀描述，「我已經努力消化很多對蘇里曼的哀慟，但現在才真正開始面對對丈夫的思念。外界總把他們放在一起，但那是兩段不同的關係，兩種截然不同的痛。」為紀念愛子，她將蘇里曼親手拼成多達9090片的鐵達尼號樂高模型完好保存在廚房中央。

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

▲ 泰坦號2023年發生深海內爆，船上5人不幸罹難。（圖／路透）

讓座給兒子同行　遺孀：無法改變的事實

這次潛水之旅每人票價高達25萬美元（約新台幣800萬元），沙赫札達父子共花費50萬美元登船。克莉絲汀原先計畫和丈夫一起參與，後來將機會讓給兒子，「蘇里曼很想去，而我也很樂意讓位，讓他和爸爸一起留下回憶，這是無法改變的事實。」一名加拿大海岸防衛隊女性官員則安慰她，「事後諸葛不會幫助你，不要落入那個陷阱。就算你現在知道，當時的你並不知道。」

執行長漠視安全警告　5人瞬間罹難釀慘劇

泰坦號共搭載5人，除達伍德父子外，另有英國億萬富翁探險家暨探險家哈定（Hamish Harding）、法國潛水員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）及「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）。事後調查指出，拉許長期漠視船體安全警示，最終釀成5人瞬間罹難的慘劇。

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