連假聚餐最怕冷場？心理學家揭「聊天關鍵」　一句話讓對話直接活起來

▲連假聚會怕尷尬？心理學家指出，「提問」才是對話升溫的關鍵。學會這三招，讓你從此遠離句點，成為受歡迎的社交高手。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

五一連假正式開啟，你的週末行程是不是已經被各種聚餐、老友聚會塞滿了？雖然能與許久未見的朋友見面很開心，但對於許多人來說，如何維持對話熱度、避免陷入「無話可說」的尷尬時刻，反而成了一種社交壓力。國外網站《Bustle》文章中揭露了讓對話持續不中斷的關鍵技巧，專家指出，想要成為聊天高手，重點不在於你有多少有趣的故事，而是在於你如何「提問」。

別只會問「最近好嗎？」 心理學家建議的提問術

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心理治療師指出，多數人在對話中感到困難，是因為太習慣使用「封閉式問題」。當你問對方「最近忙嗎？」或「連假有計畫嗎？」，對方往往只能回答「還好」或「有啊」，對話極容易就此終止。

專家建議，若想讓對話自然流動，應嘗試使用「開放式提問」，例如：「你最近忙的事情中，哪一部分讓你覺得最有成就感？」、「這次連假你最期待的部分是什麼？」這類提問能給予對方更多發揮空間，也讓你更容易從中找到延伸的話題。

掌握「追問」的力量：對話的隱形助燃劑

除了開場白，心理學家更強調「追問（Follow-up questions）」的重要性。研究顯示，比起滔滔不絕地自我表達，那些願意針對對方的發言進行深度追問的人，在社交場合中往往更受歡迎。

專家建議的追問技巧包括：

情緒對齊：當對方分享一件事時，試著詢問「當時你的感覺是什麼？」這能讓對話從單純的資訊交換轉向情感連結。

細節深挖：當對方提到一個愛好時，問他「是什麼契機讓你開始對這件事感興趣的？」，這能展現你對他的真實好奇。

適時的「社交留白」：別讓對話變成審問

最後，心理諮商師提醒，一段高品質的對話也需要適度的空間，有時候對話出現短暫的沉默並非壞事，這可能是大腦在整理資訊或深思。如果你發現自己因為害怕尷尬而拼命拋出問題，反而會讓對話看起來像一場「審問」。

學會接受沉默，並用溫和的目光與肢體語言給予支持，往往比勉強找話題更能建立深度的人際連結。