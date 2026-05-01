竹北玩具店排爆！快排到「吊車大王家」他看傻　內行：在搶這顆

▲竹北吊車大王豪宅外觀氣派。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

竹北近日有店家門口出現長長排隊人潮，隊伍一路延伸，讓路過網友看傻，忍不住發文詢問「是在排什麼？」還笑稱人龍都快排到「吊車大王家裡去了」。貼文曝光後，立刻引來內行人解答，原來這波排隊潮和近期熱門玩具「戰鬥陀螺」有關，不少人都是為了搶陀螺而來。

有網友在Threads貼出照片，看到竹北一間「孩子玩伴」門口大排長龍，忍不住好奇是在排什麼，甚至「快排到吊車大王家裡」去了。貼文一出，很快有網友解答該群人是在排隊搶「戰鬥陀螺」，「搶金神杖陀螺」、「戰鬥陀螺之亂」、「這我只買到一顆銀狼。」貼文還釣出玩具店店員，「店員已陣亡～團滅。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人開玩笑道，「不想排隊的可以直接去吊車大王家裡坐坐嗎」、「吊車爸爸可能會拿出他的東北大花神杖，順便送在場的每一個人一個金神杖！」

回到30年前？「戰鬥陀螺」現在夯爆

據了解，最近「戰鬥陀螺」在Threads上的討論度相當高，有人發文幫男友找戰友，還有人曬出對戰影片，就有7、8年級生好奇，「小時候很愛玩的戰鬥陀螺，最近為什麼又夯起來了？有懶人包嗎？」有網友便笑呼，「流行就是個輪迴。」「以前我在玩的時候，陀螺上面會有神獸在打鬥，現在還有嗎？」

其中，有人猜測，可能跟年初一篇文有關，「這篇文的關係，之後就有超多人入坑陀螺。」「今年過年有大人打不過小孩怒而發動資本主義鐵拳。」而該篇文內容為「急！被親戚小孩嗆技術很爛，有沒有戰鬥陀螺專家推薦三顆最強、最噁心、無解，可以把小朋友打哭的那種陀螺！預算無上限！明天一早直奔去新光三越買！」

有趣的是，除了戰鬥陀螺，有網友也發現有人在玩其他小時候流行過的玩具，「繼戰鬥陀螺後，彈珠超人居然也復興了？」「怎麼感覺彈珠超人也會紅起來。」許多人紛紛笑呼，「坐等鬥片」、「流行總是一直在輪迴」、「小時候的流行，都回來了」、「玩具時代的歸來！ Return of the Toys Era」、「文藝復興了各位」、「再來就是四驅車嗎？需要跟在旁邊跑嗎？」