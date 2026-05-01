　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北玩具店排爆！快排到「吊車大王家」他看傻　內行：在搶這顆

▲▼竹北吊車大王胡漢龑豪宅外觀氣派，有啟德羅浮宮之稱。（圖／記者謝盛帆攝）

▲竹北吊車大王豪宅外觀氣派。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

竹北近日有店家門口出現長長排隊人潮，隊伍一路延伸，讓路過網友看傻，忍不住發文詢問「是在排什麼？」還笑稱人龍都快排到「吊車大王家裡去了」。貼文曝光後，立刻引來內行人解答，原來這波排隊潮和近期熱門玩具「戰鬥陀螺」有關，不少人都是為了搶陀螺而來。

有網友在Threads貼出照片，看到竹北一間「孩子玩伴」門口大排長龍，忍不住好奇是在排什麼，甚至「快排到吊車大王家裡」去了。貼文一出，很快有網友解答該群人是在排隊搶「戰鬥陀螺」，「搶金神杖陀螺」、「戰鬥陀螺之亂」、「這我只買到一顆銀狼。」貼文還釣出玩具店店員，「店員已陣亡～團滅。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人開玩笑道，「不想排隊的可以直接去吊車大王家裡坐坐嗎」、「吊車爸爸可能會拿出他的東北大花神杖，順便送在場的每一個人一個金神杖！」

回到30年前？「戰鬥陀螺」現在夯爆

據了解，最近「戰鬥陀螺」在Threads上的討論度相當高，有人發文幫男友找戰友，還有人曬出對戰影片，就有7、8年級生好奇，「小時候很愛玩的戰鬥陀螺，最近為什麼又夯起來了？有懶人包嗎？」有網友便笑呼，「流行就是個輪迴。」「以前我在玩的時候，陀螺上面會有神獸在打鬥，現在還有嗎？」

其中，有人猜測，可能跟年初一篇文有關，「這篇文的關係，之後就有超多人入坑陀螺。」「今年過年有大人打不過小孩怒而發動資本主義鐵拳。」而該篇文內容為「急！被親戚小孩嗆技術很爛，有沒有戰鬥陀螺專家推薦三顆最強、最噁心、無解，可以把小朋友打哭的那種陀螺！預算無上限！明天一早直奔去新光三越買！」

有趣的是，除了戰鬥陀螺，有網友也發現有人在玩其他小時候流行過的玩具，「繼戰鬥陀螺後，彈珠超人居然也復興了？」「怎麼感覺彈珠超人也會紅起來。」許多人紛紛笑呼，「坐等鬥片」、「流行總是一直在輪迴」、「小時候的流行，都回來了」、「玩具時代的歸來！ Return of the Toys Era」、「文藝復興了各位」、「再來就是四驅車嗎？需要跟在旁邊跑嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生視角畫面外流　警急追神秘手指主人
快訊／妹妹拿雙刀　割頸殺死姊姊
快訊／「殘陣」灰狼出頭天　8人輪替淘汰金塊
王子不倫戀閃兵重創　公司爆離職潮經紀人不待了
快訊／《惡作劇之吻》女星宣布結婚　婚紗大露美背
鄭麗文要川普表態反台獨　沈伯洋：國民黨想改變現狀？
家樂福LOGO消失！賣場驚見改名前2變化
連假第1天「嘉義塞滿人」！一票玩家被氣到：傻眼呀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地瓜發芽可以吃！教育部解惑「不像馬鈴薯有毒」　只是口感變差

王子、粿粿偷情賠100萬！律師揪疑點：不排除有更血淋淋的證據

不只行動電源！出國玩「常用1小物」嚴禁託運：就是一顆鋰電池

連假第1天「嘉義塞滿人」原因曝！一票玩家被氣到：傻眼呀

買台灣好市多烤雞　美國男「打開見雞頭」嚇到尖叫：這輩子忘不了

竹北玩具店排爆！快排到「吊車大王家」他看傻　內行：在搶這顆

連假回暖高溫衝30度　周日晚鋒面壓境「雨連下3天」

病患要求磨藥　急診醫拒「改開自費藥水」：下次突然學會了

台灣葡萄柚汁進口大洗牌！日本「狂飆2倍」躍居第二　南非慘跌63%

台積電薪水太香「一年抵外面兩年」！他嘆年輕不懂事：想回鍋

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

地瓜發芽可以吃！教育部解惑「不像馬鈴薯有毒」　只是口感變差

王子、粿粿偷情賠100萬！律師揪疑點：不排除有更血淋淋的證據

不只行動電源！出國玩「常用1小物」嚴禁託運：就是一顆鋰電池

連假第1天「嘉義塞滿人」原因曝！一票玩家被氣到：傻眼呀

買台灣好市多烤雞　美國男「打開見雞頭」嚇到尖叫：這輩子忘不了

竹北玩具店排爆！快排到「吊車大王家」他看傻　內行：在搶這顆

連假回暖高溫衝30度　周日晚鋒面壓境「雨連下3天」

病患要求磨藥　急診醫拒「改開自費藥水」：下次突然學會了

台灣葡萄柚汁進口大洗牌！日本「狂飆2倍」躍居第二　南非慘跌63%

台積電薪水太香「一年抵外面兩年」！他嘆年輕不懂事：想回鍋

地瓜發芽可以吃！教育部解惑「不像馬鈴薯有毒」　只是口感變差

獨／李妍瑾賣房被騙提告　90萬稅金被仲介直接搬走

駁美國農產花生衝擊　賴清德：不利台灣農業謠言「對岸來的」

輝達卡關！　華為中國AI晶片銷售暴衝6成

快訊／不堪長年照顧！台南84歲婦砍死91歲病姐　雙刀割頸遭收押

急診驚見「絲瓜斷在肛門裡」　醫示警：穿越括約肌就來不及

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

蘇巧慧找羅致政掌政策召集人　呂家愷轟：偷拍疑雲未解也敢用？

以色列：可能很快恢復對伊朗軍事行動　24小時接收6500噸裝備

王子邱勝翊不倫戀閃兵重創　公司爆離職潮經紀人不待了

伊能靜兒子恩利　喝朋友嘴巴飲料惹爭議

生活熱門新聞

蔡阿嘎合體「千年一遇神乳」：活著真好　女優嬌喊期待

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

林逸欣名醫爸爸過世精油膏會停賣？小編解答

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

明起連3天回溫轉乾　下周變天全台降雨機率增

今天武財神生日！　5徵兆代表財運降臨

陸網友PO割頸案2人身分證+地址！11萬人讚爆

姊妹幫弟弟付75萬遺產稅　律師：錢卻進陌生人口袋

飛關西機場！他「忘記託運行李」大票爆共鳴

築間老闆「7年前批蔡英文」被挖出！　澄清文繼續被炎上

家樂福愛河店公告停業　熄燈日又不關門了

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

更多熱門

相關新聞

飛關西機場！他「忘記託運行李」大票爆共鳴

飛關西機場！他「忘記託運行李」大票爆共鳴

台人愛飛日本，大多都會帶大行李箱去大買特買。就有網友表示，他飛到關西機場後，一行人直接走出去，忘記領托運行李。一求助發現，旁邊有個外國人也忘記，「他有三件行李耶！難道這是什麼關西機場的都市傳說嗎？」沒想到貼文曝光後，一票網友也狂點頭，直呼關西機場動線太順，真的很容易一路被引導出去。

阿伯1人占2位！公車上怒飆學生不讓座

阿伯1人占2位！公車上怒飆學生不讓座

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」菜色多更好吃

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」菜色多更好吃

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

關鍵字：

戰鬥陀螺排隊玩具Threads

讀者迴響

熱門新聞

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網全哭了

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

蔡阿嘎合體「千年一遇神乳」：活著真好　女優嬌喊期待

林逸欣父癌逝！曾急診住院　林媽媽淚崩：你要一直陪我

元陽巴士墜谷致7死12傷 多人遭甩出車外

孫德榮突中風腦血栓緊急送醫！「虛弱躺病床照」曝光

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面