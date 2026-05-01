加州熱氣球「迫降民宅」13人從天降！　屋主一看愣住

▲熱氣球迫降在民宅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

載著13人的巨型熱氣球18日緊急降落在加州蒂梅秋拉市（Temecula）一戶民宅的後院，因為燃料不足、風向驟變，駕駛被迫把氣球降落在一塊寬度僅約3公尺的民宅庭院草坪上，引發熱議。

屋主看電視 鄰居突敲門告知「降落了」

衛報等報導，事發當時屋主杭特（Hunter Perrin）正在家中看電視，妻子在練瑜珈，結果直到鄰居上門提醒「他們剛降落在你家後院」，這狀況讓他當場愣住，這才得知家裡來「訪客」了。

杭特與妻子（Jenna Perrin）隨後跑到屋外查看狀況，發現後院真的停了一顆巨大熱氣球。畫面顯示，載著13人的熱氣球就這樣迫降在他家後院，乘客還揮手致意。

珍娜則是驚嘆不已，「太不可思議了，簡直像迪士尼童話裡才會有的場景。氣球沒撞到房子，也沒撞到樹」。

結婚10週年慶 差點變驚魂記

乘客阿瓦洛斯（Brianna Avalos）透露，她和老公原本是搭熱氣球慶祝結婚10週年，沒想到途中駕駛突然通知，因燃料不足加上風向改變，必須緊急降落，「我當下整個傻掉，『天啊！我們降落在人家後院！這太瘋狂了！』」所幸整起事件最終有驚無險，阿瓦洛斯也大讚駕駛的臨危不亂。

這顆藍底、印有金色星星與彎月圖案的熱氣球，停在後院時高度甚至超過屋頂，場面極為壯觀。熱氣球駕駛在安全疏散全數乘客後，隨即再度升空，把氣球改降至附近街道，才就地拆卸收納。熱氣球公司老闆巴瑞特（Denni Barrett）婉拒透露駕駛姓名，但肯定此人有極佳的判斷力。