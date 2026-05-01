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北韓年輕礦工也瘋MBTI！數十人偷看韓劇　遭流放「死亡礦坑」

▲▼北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

▲北韓近日針對青年礦工進行抽查。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

北韓近日針對內陸主要煤礦地帶的年輕礦工展開大規模的思想清洗行動，根據《每日北韓》報導，數十名青年礦工因私下觀看並傳播南韓影視作品，遭到當局逮捕。這群在黑暗礦坑中辛苦工作的年輕人，將面臨極其殘酷的處罰，情節輕微者被強制發配至隨時可能發生崩塌與瓦斯爆炸的危險礦坑，情節嚴重者則將被送往教化所（監獄）終老。

抽查手機記憶卡！韓綜、脫北者影片成罪證

消息人士指出，平安南道北倉地區的南德、仁浦以及檜安等數處青年煤礦，自2月初起遭到國家保衛省與社會安全省的聯合突擊檢查。當局無預警回收工人的智慧型手機與記憶卡進行解析，結果發現大量南韓電影、電視劇、綜藝節目等「禁忌的娛樂」，甚至連描述脫北者在南韓生活的紀錄片及各地旅遊影片，都在礦工之間瘋傳。

沈迷「MBTI」測驗！青年模仿南韓口音遭批「反動」

令當局感到震驚的是，這群年輕人不僅是觀眾，還在宿舍地下室等隱密場所舉辦「鑑賞會」，共同分享對「自由生活的憧憬」。他們甚至開始模仿南韓人的服裝、說話語氣與行為舉止，並沉迷於南韓流行的手相占卜、命理以及心理測試「MBTI」。

北韓當局將此定性為「反動思想文化的滲透」，並於4月13、14日連續兩天舉行公開彈劾大會。官方痛斥這些行為是「威脅國家存續、使對體制反感極大化的重罪」。

居民同情：那是黑暗礦區唯一的安慰

根據判決，數十人已因違反《反動思想文化排擊法》被拘留。初犯者將被強制分派到工作環境最惡劣、事故風險最高的危險礦坑進行高強度勞動；而對於涉嫌傳播或再犯者，則一律判處教化所徒刑。

儘管當局實施恐怖統治，但當地居民卻流露同情，私下議論紛紛，「在這種沒有任何娛樂、如同黑暗般的礦鎮，南韓影視作品或許是他們唯一的慰藉。」

雖然平壤近年不斷強化對韓流內容的打擊，但這起事件也再次證明，北韓年輕一代對外部世界的好奇心與對自由的嚮往，正悄悄在控制的裂縫中蔓延。

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