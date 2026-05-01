英國寡婦「遭騙4千萬後」戀上小16歲男友！　婚前卻離奇車禍亡

▲珍妮特在迦納遭遇嚴重車禍身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

英國一名69歲的退休女管家珍妮特（Janet Fordham），在被跨國桃色詐騙騙走高達100萬英鎊（約新台幣4259萬元）的畢生積蓄後，又透過網路認識一名小16歲的迦納男子。她因此遠赴迦納追愛，兩人更說好要結婚，沒想到她卻在一場離奇車禍中喪生。她的家屬指控這是一場「被滅口的謀殺案」，而母親的小男友涉嫌重大。對此，珍妮特的迦納男友憤怒反擊稱，「我們是真愛，車禍純屬意外！」

從管家變流浪漢！英婦遇詐後遠走迦納追錢

根據《每日郵報》報導，珍妮特在第二任丈夫去世後感到寂寞，以為在網路上認識真愛，沒想到被一名假冒英國陸軍少校的人騙光積蓄，甚至淪落到沒錢吃飯，只能住在兒子農場的露營車裡。

2022年10月，不甘寂寞的她在Facebook結識了53歲的迦納籍男子阿加龐（Daniel 'Kofi' Agyapong），對方聲稱同情她的遭遇，並願意幫她「追回被騙的錢」，珍妮特隨即飛往西非迦納尋夢。

情人節車禍斷魂！家屬控「預謀殺害」

珍妮特在迦納與阿加龐同居數月，並計畫結婚。然而，2023年情人節當天，阿加龐開車載她去探視親友途中發生車禍，車輛翻覆兩次後撞上大樹，珍妮特因頭部重傷送醫不治。家屬質疑車禍是「偽造意外」，控訴阿加龐與詐騙集團是一夥的，因為發現珍妮特身上已經撈不到錢，才將其除掉。

迦納男友首度反擊：她是我一生摯愛

面對指控，阿加龐接受專訪時激動反駁。他表示，珍妮特在英國生活孤獨且痛苦，只有在迦納時才展露笑容，「我們連結婚證照都辦好了，我每天都在想她，想去英國在她墓前哭泣。」

阿加龐解釋，當天是為了躲避對向超車的車輛才失控翻車。他更透露致命關鍵，「她那天上車後沒繫安全帶，如果她繫了，現在一定還活著。我有責任，但我絕沒有殺人，我也受傷了，到現在脖子還在痛。」

官方鑑定排除他殺，駕駛遭判過失致死

針對這起疑雲重重的跨國案件，迦納警方證實，由於死者為英國公民，英國駐迦納高級專員公署當時特別派遣官員全程參與驗屍。法醫鑑定結果顯示，死因為車禍導致的嚴重頭部外傷，並無他殺嫌疑。阿加龐隨後因危險駕駛被定罪，獲判緩刑與罰款。