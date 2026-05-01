出示員工證即可免費入園　勞動節連假全台樂園優惠一次看

▲勞動節連假遠雄海洋公園推優惠。（示意圖／遠雄海洋公園提供）

記者周湘芸／台北報導

勞動節連續假期（5月1日至5月3日）登場，交通部觀光署統整全台主題樂園活動方案，像是東勢林場遊樂區出示在職證明或員工證即可免費入園，義大世界也推出門票53折優惠。

野柳海洋世界

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名片換品牌咖啡濾掛包（每日限量）

尚順育樂世界

5月1日至5月5日尚順育樂天地遊園券（全館套票設施）優惠599元（原價1,199元）。身高未滿90公分幼童可免費遊玩，並需由一位成人購票並持票陪同入場。

西湖渡假村

日賞桐、夜賞螢門票399元，12歲以下兒童免費，需搭配一名成人購票。另外，憑搭乘大眾交通工具憑證購票入園，享DIY字母鑰匙圈1份。

東勢林場遊樂區

5月1日至5月3日凡符合勞工身分的遊客購買全票，即可獲贈免費入園券1張（買一送一），需出示公司相關在職證明文

件、員工證，或名片搭配身分證明文件3擇1。

義大世界

5月1日至5月3日「百工百業 全民義起來」歡樂同享門票570元（原價1080元）。

遠雄海洋公園

5月1日至5月31日遊客於園區入口活動看板完成「五選二」海獅指定動作，拍照並上傳至Facebook或Instagram，即可享優惠票價555元。另外，當月壽星本人出示證件也可享優惠票價590元，同行親友（至多4位）享特惠票價699元。

台東原生應用植物

搭乘台灣好行免費入園，另推出「勞工辛苦了特惠組合」，內含雷公根舒緩霜、白鶴靈芝茶、養生藥包，原價1130元，特惠價900元。