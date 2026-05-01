毒蛇突襲！浪浪捨命「保護30孩童」搏鬥喪命　村民葬禮送別

▲印度一隻浪浪與毒蛇搏鬥，犧牲性命保護30多名孩童。（示意圖／VCG，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度奧里薩邦一處村落的流浪犬「卡莉」（Kali）在當地廣為人知，也深受村民喜愛，近日一條毒蛇在校園附近靠近30多名學童的危急時刻，卡莉毫不猶豫衝上前肉身擋蛇搏鬥，但最終中毒身亡，犧牲生命換來現場所有學童的安全。卡莉保護孩子的舉動讓全村悲痛不已，眾人決定以人類喪禮規格替牠舉行隆重儀式。

毒蛇突襲校園 浪浪挺身死鬥

NDTV報導，這起意外發生在迪拉庫拉村（Dhirakula），就在當地20日上午約8時30分，Sri Jagannath Sishu Vidya Mandir小學有30多名年幼學童正坐在校外，沒想到一條毒蛇突然竄出。就在這千鈞一髮之際，卡莉毫不猶豫立刻挺身而出，擋在孩子與毒蛇之間，與毒蛇搏鬥。

在過程中，卡莉展現過人勇氣成功咬死毒蛇解除威脅，但因為牠的嘴部遭毒蛇反咬中毒，不久後便斷氣。

比照人類辦喪禮 送最後一程

卡莉犧牲性命保護孩子的消息傳遍全村，村民感到悲痛不已。為了紀念卡莉，村民們自發性為牠舉辦一場隆重喪禮。他們將卡莉的遺體安放在推車上，鋪設白布並覆蓋鮮花，由眾人簇擁著繞行村落進行告別式。

還有村民說，「卡莉救了我們孩子的命，牠將永遠活在我們心中」。