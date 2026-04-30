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鹹酥雞外帶總軟掉？他換紙袋裝回家仍像剛炸好　網共鳴：真的有用

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、雞排。（圖／負面新聞嚴禁使用／記者陳俊宏攝）

▲網友分享外帶鹹酥雞小訣竅，回家打開時仍「又乾又脆」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

鹹酥雞一旦軟掉非常影響口感，有網友表示，他近日發現一個小訣竅，買鹹酥雞時只要自備紙袋裝炸物，就能有效避免鹹酥雞受潮變軟，回家打開時仍「吃起來又乾又脆」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

紙袋裝炸物　實測回家還是酥脆

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原PO近日在Threads表示，他之前看到別人分享，炸物用紙袋裝，不要用塑膠袋裝，就不會濕掉、軟掉，於是決定親自實測看看，回到家打開紙袋一看，發現「炸物完全是乾的、脆的，吃起來完全不一樣！」

滿意到想囤紙袋　放車廂隨時備用

這次經驗讓他相當滿意，還笑說「感謝廣大的演算法」，之後打算多準備幾個紙袋放在車廂裡備用，避免每次買炸物都被塑膠袋悶到影響口感。

網友大讚超實用　散熱排氣是關鍵

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，有人說，「基隆也有一家用紙袋裝，個人覺得很棒」、「原來有這種小妙招，學到了」、「下次也要試試看」、「我也是拿到鹹酥雞就把塑膠袋換掉裝在紙袋上，塑膠袋拿來裝骨頭及垃圾打包好，用紙袋裝真的不濕保溫，超讚」。

有網友分析，紙袋本身較容易散熱，也能幫助蒸氣排出，不像塑膠袋容易密封積水，因此更能維持炸物外皮的酥脆感，也有人證實真的有用，還有人說自己早就習慣用紙袋買鹹酥雞或雞排，「好吃的鹹酥雞一定會帶紙袋去買」、「我買完也會立刻把塑膠袋拿掉，再放進紙袋裡，回家還是乾乾的」。

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