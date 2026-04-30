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一通電話成救命線！東森購物客服「即刻救援」母親節前夕暖心故事曝光

▲▼一通電話成救命線！東森購物客服「即刻救援」母親節前夕暖心故事曝光。（圖／東森購物提供）

▲東森購物客服中心真實案例，客服人員在通話中察覺會員陳姐身體不適，第一時間陪伴安撫並協助通報救護人員到場救援。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

母親節前夕，東森購物推出暖心形象影片，而影片背後，其實來自一段發生在客服中心的真實故事。一通原本再平常不過的來電，因客服人員敏銳察覺異狀，及時通報救援，成為關鍵時刻的一條「救命線」。

日前，東森購物會員陳姐致電客服中心，原本只是詢問商品與服務內容。然而在通話過程中，客服人員察覺她聲音虛弱、回應異常，研判可能身體不適。第一時間，客服並未急著結束通話，而是持續在線陪伴、安撫情緒，同時緊急通報相關單位，協助聯繫救護人員前往現場，為救援爭取寶貴時間。

在等待救護人員抵達的過程中，客服人員始終保持通話，一邊確認陳姐的身體狀況與所在位置，一邊以穩定且溫柔的語氣陪伴她。「別怕，我一直在線上陪您。」這句話，不只是安撫，更成為她在無助時刻最重要的依靠。

▲▼一通電話成救命線！東森購物客服「即刻救援」母親節前夕暖心故事曝光。（圖／東森購物提供）

▲東森購物客服中心長期提供商品諮詢、訂單查詢與售後服務，成為品牌與消費者最直接的溝通橋樑。

東森購物表示，客服中心每天接聽大量來電，每一通電話背後，不僅可能是商品諮詢或訂單問題，也可能是顧客生活中最急迫、最需要協助的時刻。此次案例讓團隊更加深刻體認，客服的角色不只是解決問題，更是在關鍵時刻，成為顧客身邊「有人聽、有人陪、有人幫忙」的安心力量。

事實上，東森購物客服服務長期受到外界肯定。在《工商時報》主辦的服務評鑑中，曾於「臺灣客服中心評鑑」數位媒體購物類中脫穎而出，榮獲金牌獎；亦曾多次獲得「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金獎。評審指出，其在電話互動、客訴回應、配送溝通與線上處理等面向表現出色，能迅速掌握顧客需求，並以即時回應與清楚說明安撫情緒，展現深厚的服務實力。

東森購物也提到，母親在家庭中總是扮演守護者的角色，無論家人面對什麼狀況，總是第一時間給予支持與安定力量。而母親節正是子女表達感謝的重要時刻。東森購物希望透過有溫度的服務與多元優惠，陪伴消費者將心意送到媽媽身邊，讓每一份愛，都能被好好傳遞與感受。

▲▼一通電話成救命線！東森購物客服「即刻救援」母親節前夕暖心故事曝光。（圖／東森購物提供）

▲東森購物母親節檔期祭出多項優惠，消費滿額可享回饋，還有機會抽中熱門家電豪禮。

迎接母親節檔期，東森購物同步推出多項優惠活動。即日起至5月4日，全站累積消費滿額可享樂透金回饋；至5月10日止，滿額還可登記抽家電好禮，包括洗乾衣機、洗碗機與掃拖機器人等人氣商品。此外，母親節當週更推出「清空購物車」活動，消費者有機會獲得訂單金額100%現金券回饋，讓購物驚喜再升級。

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