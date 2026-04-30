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外婆護孫女遭打破肝臟！盼別再放跟騷狼出來：早已不是第一次

▲▼蘆洲警趕抵現場民眾向員警指向案發現場，熱心民眾與員警一同壓制逮捕游男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲律姓外婆為了保護孫女，被游姓男子打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市蘆洲區28日發生恐怖跟蹤傷人案，41歲游姓男子尾隨18歲女學生，又將出面阻止的女學生外婆、里長打成重傷，事後被起底類似的事件已非首次發生。對此，女學生的律姓外婆認為，這種人就不該再被放出來，否則會讓居民活在恐懼當中。

蘆洲男跟蹤女學生！外婆、里長出面阻攔遭毆重傷

警方調查，游男28日下午4點多尾隨放學回家的女學生小花，律姓外婆、郭姓里長得知以後，立即出面攔人，怎料雙雙遭到游男痛毆，均身負重傷送醫，其中律姓外婆的鼻梁骨被打斷成3截，肝臟也有撕裂傷等傷勢，目前仍在醫院接受治療當中。

▲▼蘆洲警趕抵現場民眾向員警指向案發現場，熱心民眾與員警一同壓制逮捕游男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲律姓外婆為了保護孫女，被游姓男子打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

經過調查才發現，游男早已不是首次犯案，過去就曾有多次犯罪紀錄，且多是跟蹤騷擾、性騷擾等案件，因而頻頻被警方逮捕，脫序的行徑令當地居民感到害怕。

非首次保護孫女被打！外婆住院心痛發聲：不該再讓他出來

事實上，律姓外婆也不是第一次遭到游男毆打，先前就曾因為阻止對方跟蹤孫女而被打成腦震盪。對此，律姓外婆30日在醫院接受媒體訪問時坦言，希望游男不要再出來，令大家活在恐懼當中。

 
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