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美HSI+台國際刑警抓跨國運毒扣5千萬安毒　操盤人僅20歲檢警懷疑另有藏鏡人

▲法務部國兩司檢察官王珮儒、基隆地檢主任檢察官黃聖、高檢署主任檢察官王金聰、基隆地檢檢察長陳佳秀、刑事局局長邱紹洲美國國土安全調查署（HSI)主任調查官Brian Sherota、法務部檢察司主任檢察官陳照世、國際刑警科科長李昆達、國際刑警科隊長陳思翰。（圖／記者張君豪翻攝）
▲法務部國兩司檢察官王珮儒、基隆地檢主任檢察官黃聖、高檢署主任檢察官王金聰、基隆地檢檢察長陳佳秀、刑事局局長邱紹洲美國國土安全調查署（HSI)主任調查官Brian Sherota、法務部檢察司主任檢察官陳照世、國際刑警科科長李昆達、國際刑警科隊長陳思翰共同舉行記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2024年9月起、美國西部與加拿大溫哥華飛往澳洲雪梨、墨爾本班機發生3次跨境運輸高純度甲基安非他命案件，涉案人均是台灣運毒手，且每次均是1男1女運毒手假扮熱戀情侶高調出遊，引發美國國土安全調查署（HSI）高度關注，經美國執法機關情資交換，鎖定台灣跨國運毒集團主嫌程男（20歲），以招待免費海外旅遊、打工為誘因，誘騙平均年齡20～30歲男女充當運毒車手，在2024年9月起短短3個月內就策動3次從美、加等國走私安毒闖關澳洲，遭美國國土安全調查署查扣35.8公斤甲基安非他命，市價逾5千萬元新台幣。

刑事局指出，駐美西聯絡官接獲美國國土安全調查署（HSI）通報，並由美國海關及邊境保衛局（CBP）發現，美方通報，自2024年9月至11月間，疑有3組男女被安排假扮情侶，分別自洛杉磯、舊金山及溫哥華機場出境。過程中因X光檢測行李中發現偽裝成鋁箔包裝的「有機粉末」出現異常，遭美國國土安全調查署幹員打開行李箱起獲大批安毒，並先後逮捕6名台人。

▲法務部國兩司檢察官王珮儒、基隆地檢主任檢察官黃聖、高檢署主任檢察官王金聰、基隆地檢檢察長陳佳秀、刑事局局長邱紹洲美國國土安全調查署（HSI)主任調查官Brian Sherota、法務部檢察司主任檢察官陳照世、國際刑警科科長李昆達、國際刑警科隊長陳思翰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科長李昆達說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

由於當時短短3個月內有3起共6名台灣人涉嫌將35.8公斤甲基安非他命藏匿行李企圖自美國運往澳洲雪梨、墨爾本等地。刑事局國際刑警科會同美國國土安全調查署（HSI）、美國海關邊境保護局（CBP）、澳洲聯邦警察（AFP）、加拿大皇家騎警（RCMP）及國內基隆、嘉義市刑大、桃園大園分局、台中霧峰分局共組專案，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

警方鎖定家住基隆20歲程男為幕後操盤主嫌，隱身幕後提供資金，但程男並無相關運毒前科及黑幫背景，檢警不排除他僅是跨國毒梟的檯面代理人；程嫌透過幹部招募國人，以「短期海外高薪工作」為名，誘使擔任運毒角色。相關說法指出，報酬多以新臺幣5萬至10萬元不等，並透過虛擬貨幣與冷錢包方式支付。

▲法務部國兩司檢察官王珮儒、基隆地檢主任檢察官黃聖、高檢署主任檢察官王金聰、基隆地檢檢察長陳佳秀、刑事局局長邱紹洲美國國土安全調查署（HSI)主任調查官Brian Sherota、法務部檢察司主任檢察官陳照世、國際刑警科科長李昆達、國際刑警科隊長陳思翰。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組調查，運毒手被安排自加拿大溫哥華、美國洛杉磯及舊金山出發，攜帶經改造之行李箱，搭機前往澳洲雪梨、墨爾本等地。台美澳洲警方透過2024年逮捕6名台籍運毒車手，經數位見識分析，發現程嫌透過手機Telegram群組與美加華人黑幫毒梟聯絡安排運毒。

專案小組發現除美國外，主嫌程嫌也曾招募、資助國人赴加拿大、阿根廷、韓國、泰國等地運輸毒品。專案小組後續在今年4月拘提跨國運毒集團幹部阮嫌等4名集團成員到案，並從去年起陸續拘提14人到案，並查扣贓款13萬2佰元、市值約225萬新台幣的泰達幣 70290枚、黃金80兩（折合台幣1520萬）、手機、筆電、存簿、SafePal冷錢包、大麻煙、依托咪酯煙彈，等贓證物全案移送基隆地檢署偵辦。

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