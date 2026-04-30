害高鐵停擺48分！20歲共犯涉提供「關鍵參數」助竊聽　8萬交保

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

清明連假期間高鐵列車突發緊急停駛事件，檢警持續追查發現案情並不單純。檢方進一步查出，除先前涉案的林姓男大生外，另有陳姓男子涉嫌提供高鐵無線電關鍵參數協助操作，今（30）日遭拘提到案，訊後以新台幣8萬元交保候傳。

提供關鍵參數 涉干擾高鐵系統

檢方指出，陳姓被告（男、20歲）為林姓男大生友人，涉嫌提供高鐵無線電相關參數，使對方得以燒錄訊號、進行竊聽甚至誤觸緊急指令。檢察官認定，陳男涉犯《鐵路法》及《刑法》多項罪嫌，包括入侵重要鐵路設施核心資通系統、以電磁方式干擾設備，以及危害公共運輸安全等罪，犯罪嫌疑重大。

不過，檢方考量尚無羈押必要，訊後諭知以8萬元具保。稍晚陳男由律師陪同繳交保釋金後步出地檢署，全程未對外發言。

▲共犯陳嫌提供高鐵無線電參數，造成列車停擺遭交保。（圖／記者沈繼昌攝）

誤觸緊急按鈕 3列車一度停駛48分鐘

回顧案情，23歲林姓男大生因對無線電有興趣，持有業餘無線電執照，日前在台中高鐵烏日站一帶掃描到相關訊號，並將參數燒錄進設備中，用於竊聽高鐵內部通訊。不料在清明連假期間操作時，誤觸緊急按鈕，導致3列行駛中的高鐵列車同步急停，影響行車長達48分鐘。

警方隨後展開調查，並於其住處查扣多台無線電設備，林男也坦承犯行，先前已遭裁定10萬元交保。如今再追出提供技術協助的陳姓共犯，案情持續擴大。

檢警強調，鐵路通訊系統攸關公共安全，任何未經授權的入侵或干擾行為，都可能造成重大風險，呼籲民眾切勿以身試法。