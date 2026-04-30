新北「喪屍男」猛撞車廠鐵門　搜出5煙彈+毒煙油

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區今（30日）凌晨，一名52歲崔姓男子吸食俗稱「喪屍毒」依托咪酯後精神恍惚，開車行經新北大道時，失控衝撞路邊一家車廠，不僅撞毀鐵捲門，更波及廠內待修車輛。警方獲報趕抵，當場在崔男車內搜出多顆毒煙彈，經實施唾液快篩呈現陽性，全案依毒品及公共危險罪（毒駕）移送法辦。

▼崔男毒駕衝撞毀壞車廠鐵捲門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天凌晨12時許，崔姓男子開車行經三重區新北大道二段時，在完全沒有減速或煞車的情況下，車頭偏移直接撞上路旁一家汽車修理廠。巨大的撞擊力道造成車廠鐵捲門嚴重凹陷毀損，整輛車差點衝進廠內，並波及一輛待修的小客車，現場零件碎片散落一地。

三重警分局員警迅速抵達現場，發現肇事的崔男雖無大礙，但下車後眼神飄忽、反應遲鈍且神情極度恍惚。員警懷疑涉及毒駕，隨即實施唾液快篩，結果呈現二級毒品依托咪酯（喪屍毒）陽性反應，證實毒駕上路。

員警在崔男車內進行搜索，當場起獲依託咪酯煙彈5顆以及依託咪酯煙油 2 瓶。除了對他毒駕行為製單舉發並查扣肇事車。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪（毒駕），將崔男移送新北地檢署偵辦。

▲▼警方搜出喪屍毒煙彈及煙油 。（圖／記者陳以昇翻攝）