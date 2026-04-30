最高檢察署78周年　首部署史《最高檢察法鑒》亮相

▲最高檢察發表首部署史《最高檢察法鑑》。（圖／記者最高檢提供）

記者劉昌松／台北報導

最高檢察署遷台至今78年，包括特偵組時期的早期文獻，已有部分資料因保管不易而逐漸散失，檢察總長邢泰釗集結同事集結史料，再加上他自己過去採訪檢察耆老的紀錄，完成《最高檢察法鑒─皇皇者華 鑠法薪傳》，紀錄整理出檢察體系發展脈絡、制度改革、人事討論，記錄歷史也作為未來改革參考。

邢泰釗在發表會引言表示，從歷史軸線來看，最高檢察署若追溯至1907年大理院時期，至今已有119年；以1928年《最高法院組織法》公布計算，成立已98年；若以遷台後計算，則是78週年。因此特別指示時任最高檢察署檢察官兼書記官長吳怡明、書記官黃若男承擔主編重責，集結各部門同仁之力，編纂完成首部署史《最高檢察法鑒》，為時代留存軌跡。

《最高檢察法鑒》收錄檢察體系的重要制度改革、司法人事討論與未來建議，並提出參考國外經驗、強化司法獨立的構想。法務部長鄭銘謙在新書序文中指出，本書不僅保存歷史，更肩負經驗傳承的任務，期許檢察體系「以史為鑑，持續精進職能」。

多名檢察前輩參與新書發表，前檢察總長盧仁發表示：「《最高檢察法鑒》的出版，展現檢察體系之精神、職責及韌性，將有助於檢察業務更加精進」。前法務部長曾勇夫說：「感謝邢總長將寶貴實務經驗傳承後進，作為未來參考及依循」。

前法務部部長蔡清祥：「最高檢察署近年出版，將各國檢察業務的比較留下紀錄，對檢察業務與學術研究皆具重大助益。」監察委員郭文東：「古云：『人生三不朽，立德，立功，立言』，近年最高檢察署在邢總長領導下，將辦案規則、指引等彙整成冊，讓後進不用盲目摸索」。