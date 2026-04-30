　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最高檢察署78周年　首部署史《最高檢察法鑒》亮相

▲▼最高檢察發表首部署史《最高檢察法鑑》。（圖／記者最高檢提供）

▲最高檢察發表首部署史《最高檢察法鑑》。（圖／記者最高檢提供）

記者劉昌松／台北報導

最高檢察署遷台至今78年，包括特偵組時期的早期文獻，已有部分資料因保管不易而逐漸散失，檢察總長邢泰釗集結同事集結史料，再加上他自己過去採訪檢察耆老的紀錄，完成《最高檢察法鑒─皇皇者華　鑠法薪傳》，紀錄整理出檢察體系發展脈絡、制度改革、人事討論，記錄歷史也作為未來改革參考。

邢泰釗在發表會引言表示，從歷史軸線來看，最高檢察署若追溯至1907年大理院時期，至今已有119年；以1928年《最高法院組織法》公布計算，成立已98年；若以遷台後計算，則是78週年。因此特別指示時任最高檢察署檢察官兼書記官長吳怡明、書記官黃若男承擔主編重責，集結各部門同仁之力，編纂完成首部署史《最高檢察法鑒》，為時代留存軌跡。

《最高檢察法鑒》收錄檢察體系的重要制度改革、司法人事討論與未來建議，並提出參考國外經驗、強化司法獨立的構想。法務部長鄭銘謙在新書序文中指出，本書不僅保存歷史，更肩負經驗傳承的任務，期許檢察體系「以史為鑑，持續精進職能」。

多名檢察前輩參與新書發表，前檢察總長盧仁發表示：「《最高檢察法鑒》的出版，展現檢察體系之精神、職責及韌性，將有助於檢察業務更加精進」。前法務部長曾勇夫說：「感謝邢總長將寶貴實務經驗傳承後進，作為未來參考及依循」。

前法務部部長蔡清祥：「最高檢察署近年出版，將各國檢察業務的比較留下紀錄，對檢察業務與學術研究皆具重大助益。」監察委員郭文東：「古云：『人生三不朽，立德，立功，立言』，近年最高檢察署在邢總長領導下，將辦案規則、指引等彙整成冊，讓後進不用盲目摸索」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲就白內障　醫曝4原因
77歲阿公淪車手！拄拐杖逃跑...「腳麻」慘被逮
孫德榮緊急送醫！　突中風腦血栓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北「喪屍男」猛撞車廠鐵門　搜出5煙彈+毒煙油

最高檢察署78周年　首部署史《最高檢察法鑒》亮相

台南男連捅38刀殺害室友！法官認定「發病無法自控」裁定續押

77歲也衝第一線！竹北「最老車手」拄拐跑給警察追　下秒腳麻GG

最高檢78週年首部史書發表　見證百年檢察軌跡

觀護人添生力軍！法務部第45期結業　打造「隱形防護網」防再犯

快訊／五楊高架橋晚間連環車禍！「7車撞成2排」車流回堵

桃園大雨滂沱害3車連環撞釀2傷　疑大貨車未注意路況釀禍

愛犬遭誤診枉死和解14萬反悔　姐妹淘PO文罵密醫違約須賠38萬

「鬼打牆」畫面曝！雲林轎車校門口頻甩尾　噪音擾人居民抓狂

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

新北「喪屍男」猛撞車廠鐵門　搜出5煙彈+毒煙油

最高檢察署78周年　首部署史《最高檢察法鑒》亮相

台南男連捅38刀殺害室友！法官認定「發病無法自控」裁定續押

77歲也衝第一線！竹北「最老車手」拄拐跑給警察追　下秒腳麻GG

最高檢78週年首部史書發表　見證百年檢察軌跡

觀護人添生力軍！法務部第45期結業　打造「隱形防護網」防再犯

快訊／五楊高架橋晚間連環車禍！「7車撞成2排」車流回堵

桃園大雨滂沱害3車連環撞釀2傷　疑大貨車未注意路況釀禍

愛犬遭誤診枉死和解14萬反悔　姐妹淘PO文罵密醫違約須賠38萬

「鬼打牆」畫面曝！雲林轎車校門口頻甩尾　噪音擾人居民抓狂

《英雄聯盟》世界冠軍Gumayusi來台見面會　「全程禁拍照」粉絲傻眼

劉惠茹開火壓制前東家、國泰5人上雙　WSBL冠軍賽G1轟退中華電信

網最愛「8大減肥法」你適合哪種？　營養師：168做錯恐養出小腹

新北「喪屍男」猛撞車廠鐵門　搜出5煙彈+毒煙油

算數算到床上去　美教師「激戰男學生」多次！爸媽看定位傻眼

香港視帝吃肥10kg…耍憨被讚爆「收視飆至46點」獲封最強寵妻代表

最高檢察署78周年　首部署史《最高檢察法鑒》亮相

台南男連捅38刀殺害室友！法官認定「發病無法自控」裁定續押

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

77歲也衝第一線！竹北「最老車手」拄拐跑給警察追　下秒腳麻GG

【毀保時捷肇逃】拖吊車連3撞！ 警一度放行「疑毒駕」再追人

社會熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

女警婚前遇車禍　生前甜喊男友母「100分媽媽」對話曝

獨／女警男友回家就關房間！　曝女大生原定今靈堂上香

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

更多熱門

相關新聞

張忠謀、李昌鈺領銜　《菁英集粹》展跨界智慧

張忠謀、李昌鈺領銜　《菁英集粹》展跨界智慧

「往事並不如煙，雪泥鴻爪留痕。」最高檢察署27日發表《菁英集粹－跨界對話二十年》，彙整逾二十載跨界對話成果，集結科技、醫療、文化與宗教等領域16位傑出人士智慧結晶。透過系統性整理與深度紀錄，呈現司法與各界互動的思想軌跡，不僅拓展法律專業視野，更為當代社會留下珍貴的人文資產與時代見證。

最高檢再出新書　4國檢察實務與世界對話

最高檢再出新書　4國檢察實務與世界對話

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》熱銷　再版加印

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》熱銷　再版加印

練到心跳破200！詹詠然曝辛苦歷程

練到心跳破200！詹詠然曝辛苦歷程

關鍵字：

最高檢署史新書署誌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面