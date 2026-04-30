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台南男連捅38刀殺害室友！法官認定「發病無法自控」裁定續押

▲▼ 台南一名王姓廚師疑因不爽鄰居盥洗聲，持刀殺人。（圖／記者林東良翻攝）

▲王姓男子不滿室友洗澡太吵，持刀將人殺害。（資料照／記者林東良翻攝）

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市新市區2026年1月發生一起驚悚命案，王姓廚師因不滿蘇姓室友深夜洗澡太吵，竟持彈簧刀狂捅對方38刀致死。台南地檢署於4月30日宣告偵結，依殺人罪起訴王男，並移交國民法官審理。法官審理後認為，王男情緒激動且有暴力失控前科，加上涉犯重罪有逃亡之虞，裁定續押。

嫌犯不滿洗澡聲太吵　浴室門口埋伏狂刺38刀

這起悲劇發生在今年1月29日凌晨1點多，54歲的王姓廚師與42歲的蘇姓男子同為新市區某民宅的租客，平時共用浴廁。事發當晚，王男因受不了蘇男洗澡的盥洗聲影響睡眠，雙方在浴室門口爆發口角。

王男一怒之下掏出隨身彈簧刀發瘋般猛刺，導致蘇男頭頸、胸腹及四肢傷痕累累，甚至連生殖器背面都挨刀，全身共計38處銳器傷，當場失血過多休克死亡。

殺人後自首「我殺了人」　檢方認手段殘忍移審

王男行兇後眼見對方倒在血泊中失去動靜，主動撥打電話報案自首。警方趕抵現場時，蘇男已氣絕多時。檢方相驗發現，受害者心臟與頸部血管均遭刺穿，死狀極其悽慘。

▲台南廚師不滿鄰居深夜盥洗，聲音影響其睡眠，憤而持刀狠殺鄰居。（圖／記者林東良翻攝）

▲王姓男子不滿室友洗澡太吵，持刀將人殺害。（資料照／記者林東良翻攝）

台南地檢署30日正式起訴王男，考量本案涉及民眾生命法益且犯罪事實明確，將由國民法官共同參與審理，並將在押的王男提解移請法院決定後續安置。

法官裁定續押原因曝光　憂病情發作暴力失控

對於王男是否具保，法院30日的審理中給出裁定。由於王男觸犯的是最輕本刑10年以上的重罪，極可能因為畏罪而逃亡。此外，卷證顯示王男遇事容易過度激動，過去更有失控暴力的前科，施暴對象不只一人，有事實足認有「反覆實施犯罪」的疑慮，符合刑事訴訟法規定的羈押原因。

具保無法替代羈押　守護社會安全決定續押

此外，王男自陳一旦病情發作就「無法自控」，加上作案手段極為殘暴，對社會安寧與公共利益造成巨大威脅。在權衡被告人身自由與國家司法權行使後，法官認定本案無法以交保、限制住居等方式替代羈押，為了防止悲劇重演並維護社會秩序，裁定王男繼續羈押。

 
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