77歲也衝第一線！竹北「最老車手」拄拐跑給警察追　下秒腳麻GG

記者楊永盛、閔文昱／新竹報導

新竹縣竹北警方近日偵破一起詐騙面交取款案，成功逮捕一名涉嫌取款的車手，令人意外的是，嫌犯竟是高齡77歲、行動不便需拄拐杖的陳姓老翁。警方現身逮人時，他還試圖「拄拐杖跑給警察追」，但因腳麻跑不動，當場遭壓制逮捕，也被戲稱為「竹北最老車手」。

▲77歲拐杖翁面交取款，遭警方當場壓制落網。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警民聯手設局 誘出車手現身

警方指出，本案源於先前成功攔阻一名婦人遭詐騙新台幣52萬元後，持續關懷並掌握詐騙集團再度要求面交40萬元的情資。為追查詐團取款鏈，警方立即成立專案小組，與被害人合作佯裝上當，並在約定地點周邊埋伏部署，等待車手現身。

當天雙方依約在超商外進行面交，未料出面取款的竟是一名拄著拐杖的老翁。埋伏員警見時機成熟，立即上前盤查並壓制，陳姓老翁一度驚慌失措，甚至反問「哪裡的警察啦」，還企圖拄著拐杖逃離現場，但最終仍不敵優勢警力，當場被逮，並交出整袋現金。

網路徵才誤入歧途 創最高齡車手紀錄

警方調查，陳姓老翁是因在網路看到徵人廣告，依指示從事取款工作，才淪為詐騙集團車手。訊後依詐欺罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦，案件已偵結並提起公訴，陳男也創下當地警方查獲車手年齡最高紀錄。

警方強調，詐騙集團為規避查緝，吸收成員的對象日益多元，近來甚至將目標延伸至高齡族群，手法愈發狡猾。呼籲民眾若遇疑似詐騙情形，尤其涉及現金面交或不明投資邀約時，務必提高警覺，切勿輕信陌生指示，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。