最高檢78週年首部史書發表　見證百年檢察軌跡

▲《最高檢察法鑒》今（30）日新書發表。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署成立78週年之際，今（30）日舉辦《最高檢察法鑒─皇皇者華 鑠法薪傳》新書發表會，為臺灣檢察制度留下首部完整署史。該書透過系統性整理，詳實記錄組織沿革、業務運作及制度發展，呈現百年檢察體系的歷史脈絡與時代意義。

▲前法務部長蔡清祥▼前法務部長曾勇夫。

▲前檢察總長盧仁發▼檢察總長邢泰釗。

最高檢察署指出，若自1907年清代大理院時期起算，檢察體系歷史已逾百年；若以1928年《最高法院組織法》公布為基準，亦已近百年，而遷台至今則滿78週年，見證我國法治發展的重要歷程。

本書由檢察官兼書記官長吳怡明與書記官黃若男主編，歷時多年蒐整資料並訪談多位歷任首長，搶救珍貴史料，完整呈現制度演進與改革歷程。

法務部鄭銘謙部長為《最高檢察法鑒》賜序嘉勉：「本書之出版不僅記錄歷史軌跡，亦期透過史料整理與經驗傳承，使各界更加了解我國檢察制度之發展與成果……期許同仁以史為鑑，繼往開來，持續精進檢察職能，共同守護法治與正義」。

前檢察總長盧仁發：「我於檢察機關服務26年，其中近7年半在最高檢察署任職，對最高檢察署情最深、意最濃。《最高檢察法鑒》的出版，展現檢察體系之精神、職責及韌性，將有助於檢察業務更加精進，並獲得社會各界進一步的肯定與認同」。

前法務部部長曾勇夫：「《最高檢察法鑒》提供豐富且必要的知識與經驗，感謝邢總長將寶貴實務經驗傳承後進，作為未來參考及依循」。

前法務部部長蔡清祥：「最高檢察署近年出版，將各國檢察業務的比較留下紀錄，對檢察業務與學術研究皆具重大助益。《最高檢察法鑒》完整記錄最高檢察署78年歷史，令人敬佩」。

監察委員郭文東：「古云：『人生三不朽，立德，立功，立言』，近年最高檢察署在邢總長領導下，將辦案規則、指引等彙整成冊，讓後進不用盲目摸索」。

邢泰釗總長說：「在最高檢察署四年任內，感謝蔡清祥部長支持，讓最高檢察署在有限資源下，能夠重新整備最高檢察署的價值與功能」、「《最高檢察法鑒》在資料殘缺不全的條件下，靠同仁積極負責及前人累積的成果，得以出版是一項奇蹟。」「民主法治是臺灣人民普遍認同的價值觀，其中法治的核心就是司法獨立，司法要獨立，人事要透明公開，制度設計要完備。本書出版的目的，就是以史為鑑，作為未來人事與制度改革時的參考。」

最高檢察署強調，《最高檢察法鑒》不僅是制度史書，更融入藝術元素，透過繪畫、書法與設計，展現司法美學，讓法治文化更具人文溫度。未來亦將推出電子書版本，讓珍貴史料得以永續保存並廣泛流傳。