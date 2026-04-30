桃園大雨滂沱害3車連環撞釀2傷　疑大貨車未注意路況釀禍

▲桃園市大園區國際路今天上午發生三車連環撞事故，警方到場處理。（圖／大園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區國際路今（30）日上午發生三車追撞事故，其中小貨車被後方大貨車追撞後再推撞前方之曳引車，小貨車成為夾心餅乾受損嚴重，造成小貨車內2名男女受傷送醫，大園警方為3車駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因則由大園警方調查釐清。

▲桃園市大園區國際路今天上午發生三車連環撞事故，小貨車成夾心餅乾。（圖／大園警分局提供）

大園警分局指出，27歲顏姓男子今天上午8時18分許，駕駛大貨車沿大園區國際路一段往圳頭交流道方向行駛，行經事故地點時疑似未注意車前狀況失控追撞56歲彭姓男子駕駛之小貨車，小貨車再推撞前方由37歲簡姓男子駕駛之曳引車，造成三車追撞事故。

▲桃園市大園區國際路今天上午發生三車連環撞事故，圖為事故現場。（圖／大園警分局提供）

大園警方獲報立即派員趕赴現場處置並實施交通管制，其中小貨車彭姓駕駛與女乘客受傷送醫，大貨車與曳引車僅車輛毀損，2名駕駛並未受傷，大園警方為3車駕駛實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待警方後續調查釐清。

大園警分局呼籲，雨天開車應隨時注意車前狀況，並保持適當安全行車距離，以免來不及處置發生危險。