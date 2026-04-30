愛犬遭誤診枉死和解14萬反悔　姐妹淘PO文罵密醫違約須賠38萬

▲姐妹淘不捨愛犬遭誤診枉死，PO文出氣違反和解保密協議，被判須賠償違約金。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一對姐妹淘2023年將愛犬送醫卻遭誤診喪命，雖收14萬餘元和獸醫吳男和解，仍違反保密協議，上網PO文稱吳男是密醫訴諸公審，反被求償10倍違約金外加100萬元精神慰撫，台北地院查明吳男是合格獸醫「佐」，姐妹淘公開誤診細節、又未能舉證吳男違法獨自行醫，構成違約及侵害名譽權事由，判2人須賠共38萬元，可上訴。

本案源於姐妹淘的愛犬遭別的狗咬傷，造成下顎骨折，2023年1月送到吳男任職的動物醫院治療，卻出現嚴重肺炎導致呼吸困難、癱軟等症狀，轉院查出疑似吳男將餵食用的鼻胃管插進氣管所致，愛犬最後傷重不治，姐妹淘憤而向消保會申訴消費爭議。

吳男同年3月道歉並賠付14萬3285元慰問金，姐妹淘同意和解，雙方約定針對此事不再追究民刑事與行政責任，且須保密本件醫療糾紛與和解內容，「不得透過網路、耳語及書面傳播」，違者須賠償10倍違約金。

▲姐妹淘主張揭露密醫行為，應不受和解保密協議限制，法官沒採納。（示意圖／Unsplash）

但姐妹淘不捨愛犬枉死，同年6月就到吳男任職的動物醫院留下Google負評洩憤，自責沒仔細為愛犬找個合格獸醫師、而是「只有獸醫佐執照的密醫」，並指名道姓吳男「視錢如命」、「忽視動物生命的價值」、「無良夫妻」、「貪為萬惡之源」、「無照獸醫」等語。

吳男自認合格獸醫佐，本案依法在獸醫師指導下協助執行醫療，絕非密醫，且姐妹淘的留言提及他治療過程，已違反保密協議，告2人求償10倍違約金。

姐妹淘氣炸，豁出去在臉書社團繼續PO文，指稱愛犬離世原因跟吳男任職的動物醫院有很大關連，罵吳男「寄律師函警告恐嚇」、「我真的沒在怕」、「非法的是他」等語，吳男怒了，再向姐妹淘追加求償共100萬元精神慰撫。

姐妹淘堅稱自己PO文內容都屬實，愛犬送醫給吳男治療時，沒有任何獸醫師在場，吳男常以獸醫師身分上網發表寵物健康文章、標榜「吳院長來解惑」，她們揭露吳男涉犯《獸醫法》、屬於公益事項，主張保密協議違反公序良俗應無效，且她們PO文重點是密醫行為，沒公布插管錯誤過程。

法官認定雙方保密協議沒違反公序良俗，反而是姐妹淘PO文確實提到愛犬在吳男治療期間細節，已經違約，但雙方約定的違約金屬於懲罰性質，金額過高，依法可由法官酌減，判決此部分賠償金額降為15萬元。

此外，法官查明吳男確有合格獸醫佐證書，姐妹淘未能舉證吳男違法獨自執行醫療行為，卻公開指稱吳男是密醫、欠缺佐證，已超出合理評論範圍、侵害吳男名譽，縱然吳男發表文章自稱獸醫師，仍跟本案無關，此部分判決姐妹淘各須賠償精神慰撫3萬元與20萬元，合計38萬元，可上訴。